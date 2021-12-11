Cumhurbaşkanı Emekli İçin Müjdeyi Verdi, Sadece Emeklilere Geliyor, Son Dakika Flaş Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlara yeni bir müjdeli haber geldi. Emekli olan vatandaşlar bankalardaki Olan borçları için kamu bankaları üzerinden yüksek limitli borç kapatma kredisi alarak devlet destekli faiz oranlarından yararlanabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta çıkmış olduğu canlı yayında emekli olan kişileri hem zaman hem de borçları olan emekliler için yeni kampanyalar yapılacağı duyuruldu.

Bu açıklamalardan sonra kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapacağı kredi kampanyaları ile birlikte sadece emekli olan müşterilere yüksek limitli borç kapatma kredisi verecek. Verilecek olan kredi kampanyalarında 100.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredilerde işlem yapacak ve ihtiyaç kredisi kullanacak. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için ayrıca bankalardan emekli maaşı almanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası genel müdürlük tarafından yapılan duyuru sonrasında Kredi alacak olan emekliler emekli maaşını kendi Bankasından alması ile birlikte yüksek faizle değil düşük faiz oranları ile kredi kullanacak. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilir emekli olmanız durumunda borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerine emekli maaşımızı taşımak istiyorsanız e-devlet üzerinden veya sigorta kurumu üzerinden başvuru yaparak emekli maaşınızın taşınma talebinde bulunabilirsiniz.

Yapılan bu kampanyanın aynısını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank aynı şartlarla kredi onayı veriyor. Emekli maaşını hangi kamu bankası'nda ise o banka üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yaparak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank'a Halkbank yapacağı bu kampanya ile birlikte sadece emekli olanlara değil ayrıca sigortalı olarak çalışan bankadan maaş alan kişilere de verecek.