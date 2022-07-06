Cumhurbaşkanı Duyuru Yaptı! Para İhtiyacı Olan Herkes Ödeme Alabilecek! Borç Senet Kapatılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında bankalarda borcu olan vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank kampanya yaparak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başvuruların hızlı bir şekilde yapabilecekleri yeni bir kredi stili oluşturdu. Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olması şartı ile vatandaşların kredi puanına göre, diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçları kapatılarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.

50000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, güncel olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarını kapatarak, bu bankadan kredi kullanabilirler. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler uygun faiz oranlarından yararlanarak bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabilir ve 36 ay vadeli borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, ihtiyacı olan parayı hemen çekebilir. Başvurularını internet bankacılığı üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, sadece ihtiyaç kredisi için başvurularını buradan yapabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyası!

Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler eğer diğer bankadaki olan borçlarını devlet destekli olarak verilen bu kredi kampanyasına katılarak gidermek istiyorsa, banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet sitesi üzerindeki borç kapatma kredisi başvuru formunu doldurarak yapabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek de ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilir, onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde görebilirsiniz. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel olarak kullanabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabiliyor.