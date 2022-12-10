Cumhurbaşkanı Duyurdu! Yardım Parası Alacaklar İşlem Yapsın! Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-devlet platformunu kullanarak sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenlerin herhangi bir mekana gitmeye gerek kalmadan online ortamda bu işlemi tamamlaması mümkündür. E-devlet üzerinden faydalanabilecek sosyal desteklere başvuruda bulunmak isteyenlerin de belirli şartları karşılaması gerekiyor. Devletin zor durumda olan vatandaşlarına yönelik sunmuş olduğu bu fayda kimsesizler, engelliler, 65 yaş üstü olanlar, bakıma muhtaç yalnız yaşayanlar, kadınlar, çocuklar, eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler, ısınma barınma, kırtasiye, nakdi ödeme gibi faydalardan yararlanmak isteyenler de başvuru yapabiliyor.

Kimler Sosyal Yardım Başvurusu Yapabilir?

E-devlet sosyal yardım başvurusundan faydalanmak isteyenlerin taşıması gereken özellikler şunlardır:

Yurt içinde yaşıyor olması

18 yaşını doldurması

TC vatandaşı olması

Kimler Sosyal Yardım Başvurusu Yapabilir?

Online e-devlet sistemini kullanarak sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyenlerin şu sürece dikkat etmesi gerekiyor:

E-devlet platformuna giriş yapılır ( www.turkiye.gov.tr)

Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası içerisinde yer alan sosyal yardım başvuru alanına geçiş yapılır.

Aydınlatma metni içerisinde bu süreçte verilecek bilgilerden kişinin sorumlu olduğuna dair veriler yazılır. Açık Rıza formu ile beraber onay tuşuna basılır.

Bir sonraki aşamada hanede bu yardımdan faydalanacak olan kişileri anlayabilmek ve tespit edebilmek için kişisel sorular sorulacaktır.

Bunlar hem kişinin hem aile bireylerinin isim soyisim ve TC kimlik numaralarından oluşur.

Bir sonraki aşamada bu soruların verilen cevapların doğru olduğuna yönelik ön izleme bilgileri net olarak görüntülenir ve başvuru süreci tamamlanmış olunur.

Sosyal yardım başvuruları yapıldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde destekten faydalanmaya başlanabilir. E-devlet platformunu kullanarak yapılacak olan sosyal yardım başvurusu sonrasında herhangi bir mekana gitmeye gerek kalmadan bulunulan her yerden online erişim fırsatı sunulur. Bu yardımlardan daha hızlı yararlanabilmeyi sağlar. Hastalıktan kaynaklı olarak kalabalık ortamlarda oluşabilecek virüs bulaşma riskini azaltır.