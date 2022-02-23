Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Açıklama Yapıldı! Emekliye Ödeme 18000 TL Olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlar artık kamu bankaları üzerinden 18 bin TL'ye kadar nakit ödemesi alacak. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler de vatandaşlar 36 ay vadeye kadar nakit kredi imkanından faydalanarak hızlı bir şekilde başvuru yaparak internet bankacılığı aracılığı ile Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme olarak işlem yapacak. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa hesaplarına devlet destekli 18.000 TL ödeme alabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak Kredi başvurusunda bulunacak olan emeklinin emekli maaşı bu 3 bankadan birisinde olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamaları üzerinden 7gün 24saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kredi kampanyası ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Acil nakit ihtiyacınız var ise sizlerde devlet destekli olarak Ziraat Bankası VakıfBank'a Halkbank'ın sadece emekliler için vermiş olduğu bu 18 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapabilir ve kredinizi burada kullanabilirsiniz.