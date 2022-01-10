Cumhurbaşkanı Duyurdu: TC Kimlik Numarasına Göre Ödeniyor

Devlet destekli olarak nakit kampanyalara katılmak isteyen kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak düşük faiz oranları ile birlikte t.c. kimlik numarası üzerinden 15 bin TL'ye kadar ödeme alabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklanan bu haber ile birlikte emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel olarak 15 bin TL'ye kadar acil ihtiyaçların da kamu bankaları yardım edecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapacağınız bu başvuru sonrasında düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde nakite Onay alabileceksiniz. 15.000 TL kullandığınız zaman 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak nakit kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank özellikle emekli olan vatandaşlara devlet destekli olarak çok düşük faiz oranları ile istedikleri ihtiyaçlarda nakit kredi veriyor. Eğer kredi kullanmak isteyen kişiler diğer bankadaki kredi kartı borçlarını kapatmak istiyorlarsa kamu bankaları yine devletin desteği ile birlikte borç kapatma kredisi imkanı sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylanan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve 15.000 TL alıp almadığını görebilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden bir bankayı seçerek bu bankalar aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar ise 15.000tl kullanmak için internet bankacılığını kullanabilir ve şubelere gitmeden onay almaları durumunda hesaplarına para yatırabilir. Kampanya detayları ile ilgili bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankaların resmi internet sitelerine girebilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sadece devlet destekli olarak değil kendi banka politikalarına göre de sürekli olarak güncel ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi kampanyaları yapmaktadır.