Cumhurbaşkanı Duyurdu: Emekliye 23.000 TL Ödenecek! Emekli olan vatandaşlar 23 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek devlet destekli olarak bu kampanya katılabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve sadece kamu bankaları tarafından ödenecek devlet destekli emekli kredilerinde ilk başvuruyu alan banka Ziraat Bankası olmaktadır.

Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara kendi Bankası şubesi üzerinden emekli maaşı alması ile ilgili açıklama yaptı. Emekli maaşınızı bu bankaya taşırsınız nakit kredi kullanacak olan vatandaşların Ziraat Bankası üzerinden 23 bin TL gelir belgesiz 23 bin TL üzerinde ise bankaya gelir belgeli olarak başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve kampanya başlatan Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanya haricinde ayrıca ilk defa emekli maaşını kendi bankası'na taşıyan vatandaşlara 750 lira emekli promosyonu vermektedir. Emekli maaşını Ziraat bankası'na taşıdıktan sonra devlet destekli olarak alabileceğiniz bu Kredi kampanyasına sizler de hızlı bir şekilde katında bileceksiniz.

Emekli maaşı Ziraat bankası'nda olan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa kendi emekli maaşı hesapları üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya en yakın banka şubesine giderek internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olan bu kredilerde devlet destekli olarak kredi kullanacağınız için en düşük faiz oranlarından yararlanacaksınız.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilir emekli maaşınızı buralardan alıyorsanız mobil uygulama internet sitesi banka şubesi ve bankaların ATM'si üzerinden işlem yapabilirsiniz.