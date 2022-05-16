Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekli için düğmeye bastı! Son dakika olarak 3 bankadan onay alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından konut kredileriyle ilgili açıklama yapıldıktan sonra emekliler içinde bir açıklama yapıldı. Emekli olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını yaparak, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden istedikleri zaman artık gelir belgesiz olarak kredi kullanabilecek.

Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişilerin banka üzerinden maaş almaları şartı ile işlem yapılacak ve devlet destekli olarak düşük faizli kredi imkanından faydalandırılacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Emekliler için başvurular nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan kredi kampanyası sonrasında banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak sadece 50000 TL kadar onay alabiliyor.

50000 TL üzerinde Emekli Kredisi kullanacaksanız emekli maaşınızı bankalara taşıdıktan sonra yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alabilirsiniz. 50000 TL üzerindeki kullanılacak olan emekli kredilerinde banka 24 ay vadeli olarak sizlere işlem yapmaktadır. Kredi onayı aldıktan sonra sizlere devlet destekli olarak işlem yapılacak ve kredi imkanından faydalanacak olan emeklilerin diğer bankadaki olan borçları da kapatılarak tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlanmak kaydı ile kredi imkanı verilecektir.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine taşıyacak olan kişiler sadece Emekli Kredisi ile ilgili işlem yapmayacak, ayrıca isterlerse konut kredisi, isterlerse de düşük faizli taşıt kredisi kullanabileceklerdir. Emekli maaşınızı ilk defa bu bankaları taşıdıysanız sizlere kredi imkanından faydalandıracak olan bu kamu bankaları, ayrıca emekli promosyon olarak da 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonlarından da ödeyecektir. 750 TL emekli promosyonu almak istiyorsanız, maaş taşımış olduğunuz bankadan 3 yıl boyunca maaş alacağınızı taahhüt etmeniz gerekiyor. Bu şekilde verilecek olan emekli promosyonlarını nakit olarak hesabınıza yatıracak ve geri ödemesini yapmayacaksınız.