Cumhurbaşkanı duyurdu: Çalışan kişilere verilsin dedi! En az 7500 TL ödeme yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce emekliler için yapmış olduğu bu duyuru şimdilerde ise asgari ücretle çalışan kişilere de yapılıyor. Kamu bankalarının başlatacağı 7500 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sigortalı olarak iş yerinde çalışan müşterilere 7500 TL devlet destekli kredi onayı verecek.

7 bin 500 TL'ye kadar kredi onayı almak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde bu kredileri hemen aynı gün içerisinde isterlerse banka hesaplarına aktarabilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden sigortalı olarak çalışan müşteriler 7.500 TL'ye kadar almış oldukları devlet destekli krediler de ihtiyaç kredisi olarak hesaplarına 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak ödeme alabilecek.

Ziraat Bankası 7.500 TL kredi başvurusu

Devlet destekli 7500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacağınız Kredi başvurularında özellikle şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden ayrıca hafta sonu olsa bile kredi kullanmanız mümkün olacaktır. Mobil uygulama üzerinden veya internet sitesi üzerinden girip internet şifreniz ile işlem yapmak istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız bankadaki hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Belirtilen bu kampanyaları uygun olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden 7.500 TL'ye kadar kredi kullanımı gerçekleştirecektir.

Vakıfbank 7500 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden de 7500 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Devlet destekli olarak verilecek bu Kredi kampanyasında 7.500 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde hemen 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek. 7500 tl ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli Kredilerini Ziraat bankası'nda olduğu gibi Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de başvuru yaparak alabilecek.

Halkbank 7500 TL kredi ödemesi

Halkbank üzerinden de 7500 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak 7500 TL kredi kullanabilir. 7500 tl ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeli Halkbank devlet destekli kredisi alabilirler.