Cumhurbaşkanı Duyurdu, Banka Genel Müdürlüğünden Açıklama Geldi, 100.000 TL Şartsız Onay Verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte 100.000 TL'ye kadar şartsız bir şekilde kredi onayı verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında ülkemizdeki kamu Bankası olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya diğer bankalardaki borçlarını kapatmak isteyen kişiler için hazırlanan borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilere sevindirici haber geldi.

Son dakika olarak Ziraat Bankası ve Halk bank resmi internet siteleri üzerinden yapılan açıklama ile birlikte de devlet destekli olarak verilecek bu krediler de ilk kredi taksit ödemeniz 3 ay ertelemeli yaparak rahat bir nefes alabilir ve kredi kullanarak tüm banka borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Devlet destekli 100.000 TL borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Özellikle pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnaf ve emekli vatandaşlar için yapılan bu kredi kampanyası şimdilerde 18 yaşından büyük ve TC vatandaşı olan kişiler için sunulmaktadır. 100.000 TL'ye kadar devlet destekli olarak alacağınız borç kapatma kredilerinde güncel olan banka kredi ve kredi kartı borçlarınız ile birlikte varsa kredili mevduat hesabı borçlarınız kapatılarak sizlere onay verilecektir. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler de bu kredi için başvuru yapabilir ve diğer bankada borçları varsa ilk olarak banka kredi borçları kapatılır üzerine kalan krediyi de hemen hesaplarına aktarabilirler.

100.000 TL'ye kadar yapılacak olan borç kapatma kredisinde banka müşterisi olan kişilere 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi onay verirken 50 bin TL üzerindeki kredilerde 24 ay işlem yapılacak.

100.000 TL'ye kadar Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile giderek Kredi başvurusunda bulunabilir. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerinden kredi başvurusu yaptıkları zaman değerlendirmeyi genel müdürlük yapacağı için 1 ile 5 iş günü arasında bekleyebilirler.

Genel müdürlük tarafından yapılan Kredi değerlendirmesi sonucu onay alan müşterilere SMS gidecek Ve bu SMS ile kredi başvurusu yapmış olduğunuz banka şubesine giderek tüm kredi borçlarınızı kapatarak 100.000 TL devlet destekli borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz.

Halkbank ve Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu bu kredi kampanyası sonrasında diğer özel ve kamu bankaları da bu krediler için değerlendirme yapacağı hakkında bilgiler geliyor.