Son DAKİKA: Cumhurbaşkanı Duyurdu! Asgari Ücrete Tekrar Zam Geliyor! Açıklama Yapıldı, Maaşlar Yükselecek. Asgari ücretli maaş alan kişiler için müjdeli haber geldi. Ülkemizde yaşanan son zamanlardaki hayat pahalılığı maalesef 3 ve üzerinde aile sayısı olan kişilere oldukça sıkıntı yaratmaktadır. Alınan maaşlar yetersiz kalınca, tekrardan asgari ücrete zam olacak mı araştırılmaktadır.

Bilindiği gibi OCAK 2022 yılından itibaren asgari ücrete beklenin de üzerinde bir zam geldi ve 4253 TL oldu. Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklama da emekliye verilen Temmuz zammı ile birlikte asgari ücretli olan kişilere de zam yapılabileceğini ve bu çalışmaların olabileceğini açıkladı.

Ak parti grup başkanvekili Cihat Özkan'da bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklama da

"Asgari ücrete yılda iki defa zam yapılması olmayacak bir durum değildir. Hatta Cumhurbaşkanımız bunu daha önce dile getirmiştir. Şu anda uygulanan mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir defa zam yapılabiliyor. Ancak bunu değiştirmemiz zor değil ve yapabiliriz. Biz parlamentoda her zaman milletimizin yararına ne olacaksa onu yapmışızdır ve bundan sonra da yaparız." dedi.

Asgari ücrete temmuz ayında tekrardan zam olacak mı olmayacak mı önümüzdeki günlerde mecliste tartışılacaktır. Yapılacak olan zam bir kereye mahsus sadece temmuz ayında yapılacak ve son 6 aylık enflasyona göre belirlenecektir. Zam artışı alındıktan sonra Ocak 2023 tarihine kadar o zam geçerli olacaktır.