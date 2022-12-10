Cumhurbaşkanı Duyurdu: 800 TL Anne ve Bebek Yardımı Ödemesi, 1000 TL Dul Destek Ödemesi Başvuru Başladı

800 TL Anne ve Bebek Yardımı Ödemesi. Gebe durumdaki anne adayının sağlık kontrolüne gidebilmesi için aylık 200 TL çocukları için ise 100 TL ödeme yapılıyor. Doğum dönemine kadar ve doğumdan sonra devam eden 2 aylık süreçte sağlık kontrollerini yaptırmış olan ihtiyaç sahipleri için aylık 300 TL ödenmektedir. Doğum hastanede gerçekleşirse anne ve bebeği için tek seferde olmak şartı ile 500 TL ödenir.

1000 TL Dul Destek Ödemesi Başvuru: Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yapılan destek yardımları 2012 yılında başlatılmış ve bugüne kadar çok sayıda muhtaç kadına sunulmuştur. Sosyal yardım kapsamında nakdi olarak sunulan eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım tutarı 1000 TL'dir. 2 aylık zamanlamada bu rakam 2.000 TL'ye ulaşır. Online olarak sistem üzerinden bireye ait PTT hesabına aktarılır. Kesinti olmadan PTT şubeleri aracılığı ile ya da PTT kartı kullanılarak ATM'lerden çekilebilir.

1600 TL Asker Ailesine Destek Ödemesi: Asker çocuğu olan ailelerin güvencesi bulunmadığında babası askerde olan çocuklar için 350 TL nakdi ödeme yapılıyor. Asker ailelerine de ek yardımı yapılıyor. Askerin sosyal olarak zor durumda olan ailesine aylık 800 TL. 2 aylık periyotta sürdürülüyor. Bu da toplamda 1.600 TL yardım anlamına geliyor. 2013 yılında başlatılan bu destek asker evli olduğunda eşi için. evli olmadığında anne ve babası için alınabiliyor. Devlet öksüz ve yetime yönelikte programlar sunuyor. Teşvik kanunu kapsamı içerisinde ihtiyaç sahibi hanelere anne babası ya da her ikisi vefat eden çocuklara yönelik aylık 600 TL nakti yardım yapılıyor.

Doğum Yapan Anneye 400 TL Ödeme: Doğum yapan annelere ödenen 2018 yılının Kasım ayında başlatılan destek çoklu doğum yardımı olarak duyurulmuştu. Çok çocuklu ailelerin ihtiyaç sahibi olması durumunda öz bakım ihtiyacının karşılanabilmesi için ortaya atılmış bir projeydi. Bu kapsamda sunulan faydadan yararlanmak isteyenlerin çocuklarının yaş aralığı 0 ve 2 yaş aralığında olması gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir üzerinden Asgari ücretin 1/3'ünden daha zor olacak şekilde çocuklar için 400 TL aylık ödeme yapılıyor. Her ödeme düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

Sosyal Destekler Nelerdir? Nasıl Başvurulur?

Tüm bu desteklerin yanı sıra Aile Destek merkezi ve Sosyal yardımlaşma merkezinin ortaklaşa başlatmış olduğu projeler hayata atılım sürecinde şartların eşitsizliğinden kaynaklı olarak kültürel, sosyal ya da sportif kurslara erişemeyen kadınlara yönelik proje başlatılmıştır. Mesleki kurslar, psikososyal ya da sportif aktivitelerin yer aldığı kurslar düzenlenmeye başlanmıştır, Bu amaçla 4 farklı başlık altında toplanan kurslar arasında şunlar yer alıyor:

Sosyal anlamda kişinin kendini geliştirmesini sağlayabilmek için aile içi etkileşim

İletişim ve bebek bakımı gibi konulara yönelik kurs eğitimi

Kültürel alanda desteklemek için Ebru, gitar, boyama kursları ya da bağlama kursu gibi farklı etkinliklere yönelik gelişim süreci

Mesleki anlamda kişinin kendisini geliştirmesini sağlayacak aktiviteler

Son olarak ise sportif aktivitelere yönelebilmesi için çeşitli kurslar düzenleniyor.

Bunun yanı sıra tiyatro, sinema, konferans, seminer, fuarlar, günlük geziler, ev ziyaretleri ya da özel gün kutlamaları da Aile Destek merkezi ile sosyal dayanışma merkezinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında sürdürülüyor.

Yukarıda sayılan herhangi bir desteğe başvuruda bulunmak isteyen kişinin online sosyal yardım başvuru alanını kullanarak e-devlet sistemi üzerinden kayıt yaptırabilmesi mümkünken bulunulan il ya da ilçedeki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına da başvuruda bulunabiliyor.