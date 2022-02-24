Cumhurbaşkanı Duyurdu: 3600 Ek Göstergede Sona Adım Adım Yaklaşılıyor

Milyonlarca kamu görevlisinin ve kamu görevlisi emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları 2021 yılında hızlı bir şekilde başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmalarda epeyce bir yol alındığı ifade edildi. Mayıs gibi meclise sunulacağı belirtilen ek gösterge sayesinde belirli meslek gruplarındaki unvanların etkisi aynı orana çekilecek ve adaletli bir ödeme yöntemine başvurulacaktır.

Kamu Görevlilerinin Beklentisi Yüksek

Kamuda görev yapan hemşire, din görevlisi, öğretmen ve polis gibi birçok meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge sayesinde kapsanan görevlerde yer alan çalışanların daha yüksek emekli aylığı ve prim ödemeleri gibi hakları sağlanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in aracı kuruluşlarla masaya oturduğu ve mayıs ayında hazırlanan tasarının milletvekillerinin onayına sunulacağı şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Kamu kuruluşlarında görev yapan ve birçok meslek grubunun daha iyi şartlarda ödeme almasını sağlayacak olan 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan toplantılardan çıkan kararlar ve beklentilere verilen cevaplarda tek tek açıklanmaya devam ediliyor.

16 Mart tarihinde tekrardan toplanması beklenen 3600 ek gösterge hazırlayıcısı kurumların masaya yatıracağı ve anlaşacağı konularda artık sona yaklaşıldı. Memur-Sen ve Çalışma Bakanlığı arasında geçen görüşmeler gayet olumlu havada sürüyor. Kamuda görev yapan birçok meslek grubunun şartlarında iyileşme olarak nitelendirilen 3600 ek gösterge uzun zamandır iktidarın gündeminde yer alıyordu.

Eşit Şartlar ve Adaletli Gelir Dağılımı

Meslek gruplarında yer alan unvanlarında artık belirleyici ve etkili olmasının önü kesilmiş olacaktır. Kamuda eşitliğin sağlanması için gerçekleştirilmesi planlanan 3600 ek gösterge dahilinde kapsam içinde yer alan meslek gruplarında özellikle emekli aylığı ve tazminat gibi konuların iyileştirileceği yönündeki adımlara yer verildi.

2 milyon kadar memurun faydalanacağı belirtilen 3600 ek gösterge kapsamında ödenecek tutarın yıllık olarak 20 milyar kadar olacağı ifade edildi. Ayrıca yenilik olarak eklenen ve önceden hiçbir şekilde ek göstergesi bulunmayan yardımcı hizmetler grubunda yer alan çalışanlara da ek gösterge üzerinden hak verileceği açıklandı. Kapsam olarak oldukça geniş olan 3600 ek gösterge çalışmaları son sürat devam ediyor.