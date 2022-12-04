Cumhurbaşkanı Duyurdu! 28.000 TL Ödeme Emekliye Verilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceğini ve bu kredi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceği açıklandı.

Devlet destekli olarak Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, 28000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak hemen aynı gün içinde işlem yapabilecek ve onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak da kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekli için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanabilmeleri için uygun faizlerle kredi verileceği açıklandı.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirirken, 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecekleri kampanyalara katılarak da hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini alacakları bir kampanya duyurusu paylaştı.

Ziraat Bankası kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek veya onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak, istedikleri zaman ödeyebileceklerdir.

Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebilir ve onaylanan krediler hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılıyor ve ödemeler hemen hesaplarına yatırılıyor. Ziraat Bankası hesabı olan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlemlerini yapabilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için 5 dakikada sonuç alabilmektedir. Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, 28000 TL kredi kullanırlarsa 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilmektedir.