Cumhurbaşkanı Duyurdu, 150.000 TL'ye Kadar Olan tüm Borçlar Ziraat Bankası Kapatacak, İsteyenler Faizsiz Kredi Alacak

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte ülkemizdeki kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 150 bin TL'ye kadar düşük faizlerle borç kapatma kredisi verilecek. Diğer bankadaki olan borçlar için sıkıntı yaşayan esnaf ve bireysel olan müşteriler Kredi başvurularını Ziraat Bankası üzerinden yaparak 150 bin TL'ye kadar tüm banka borçlarını tek bir bankada toplama yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bu duyuru sonrasında özellikle kamu bankalarının altını çizerek vermiş olduğu borç kapatma kredisi kampanyası detayları ile birlikte ilk kampanyayı başlatan banka Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı diğer bankadaki borçları olan müşterilere hızlı bir şekilde 150.000 TL'ye kadar imkan sağlayacak.

Ziraat Bankası üzerinden 150.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası 150 bin TL'ye kadar müşterilerine Kredi imkanı sağlayacak. İsterseniz Bu bankanın müşterisi olun isterseniz olmayın Kredi başvurusunu istediğiniz zaman yapabileceksiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında kredi başvuruları için bankalar düşük faiz oranları ile işlem yapacak. Kredi kullanmak isteyen kişiler için de banka şartlarını belirledi. Kredi kullanmak isteyen kişiler güncel olan kredi kartı ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı borçları için bu banka üzerinden kredi kullanabilecekler. Konut kredilerinde ve taşıt kredilerinde şu an için borç kapatma kredisi kampanyası yapılmıyor.

Ziraat Bankası 150 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi verirken sizin tüm banka borçlarını hesaplayacak ve hesaplama sonrasında sizlere kredi onayı sunacak. 150 bin TL'ye kadar kredi verecek olan kişilere hızlı bir şekilde Kredi sonucu da verilecek. Ziraat Bankası 150 bin TL borç kapatma kredisinde sizin elinize ihtiyaç Kredisi olarak nakit ödemesi yapılmaz.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi gibi başvuru yapacağınız için kimliğinizi ve gelir belgenizi yanınızda götürdükten sonra ayrıca banka borçlarımız ve hesap numaralarınızı da yanınızda götürmeniz gerekmektedir.

Ziraat bankası'nın başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kampanya başlatılacağı konuşuluyor. Bu bankalarında yapmış olduğu açıklama sonrasında sizlere son dakika olarak kampanya detayları bul edeceğiz.

Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz olarak 150.000 TL borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, bankanın belirlediği şartlara göre katılım bankası üzerinden faizsiz kredi alabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek, bu banka üzerinden faizisiz bankacılık işlemleri yapmanız mümkün. Banka faizsiz kredi verirken, verdikleri kredilerde kar payı oranı sunuyor.