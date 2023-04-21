Cumhurbaşkanı duyurdu, 15 milyon emekli 5 gün içinde ek ödeme alacaklar...

Cumhurbaşkanı destekli yeni duyuru ile birlikte, Türkiye genelinde 15 milyon emekli için devlet destekli kredi kampanyası başlatıldı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı hesapları üzerinden kredi ödemeleri mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Kampanya dahilinde, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekler ve emekli maaşı hesapları üzerinden istedikleri zaman hesaplarını istedikleri kredi limitlerine hemen ödeyebilecekler.

Kampanya, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı ve sadece kamu bankaları üzerinden verilecek. Emekli maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusunu gerçekleştirerek istedikleri limitlerde kredi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, daha önce bu bankalardan kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak da kredi alabilecekler.

Kampanyaya katılmak için başvuruları banka şubelerine gitmeden de gerçekleştirmek mümkün. Emekli maaşınızı hangi banka üzerinden alıyorsanız, o bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet şifresi oluşturarak internet bankacılığı üzerinden tanımlanan kredili limiti hesabınıza hemen yatırabilirsiniz. Aynı zamanda emekli maaşı alan vatandaşlar, kredi işlemleri haricinde borç kapatma kredileri de kullanabilirler.

Bankaların kendi resmi internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemler yapmak mümkün. 75 yaşına kadar emekli olan vatandaşlar da bu kampanyadan yararlanabilirler.

Devlet destekli kredi kampanyası sayesinde emekli vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçları kolaylıkla karşılanacak ve uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabilecekler. Bu kampanyanın amacı, emekli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek ve maddi zorluklarla mücadelelerini kolaylaştırmaktır.