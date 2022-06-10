Cumhurbaşkanı Duyurdu: 11 Haneli TC Kimlik Numarasına 6500 TL Ödeme Yatacak! Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından başlatılan kampanya özellikle kamu bankaları tarafından ihtiyacı olan emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere ödenmeye devam ediyor. Düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak istiyorsa devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde 36 ay vadeli işlemlerine konu kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden başvurunuzu yapabileceğiniz gibi isterseniz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın mobil uygulamalarını kullanarak işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. 6500 TL ödeme gelir belgesiz olarak vatandaşlara sunulacak ve 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemesinde işlem yapabileceksiniz...

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar T.C kimlik numaralarını verdikten sonra 6500 TL'ye kadar ödeme alıp almadıklarını, banka şubelerinden öğrenebilecek.

Banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kimlikleriyle birlikte giderek bu limitlerdeki krediler gelir belgesi olarak kullanabiliyorlar.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde dilerlerse daha yüksek limitlerde krediler kullanabiliyor.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması bu krediler için başvuru yapmak için en kolay yöntemlerden bir tanesi olarak göze çarpıyor. Banka hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız yerine mobil uygulama üzerinden hemen işlemlerinizi yaparak, kredi onayı alabilir ve onaylanan tutarı hesaba yatırabilirsiniz...

Vakıfbank

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, şartlara uygun olmanız durumunda 6500 TL'ye kadar ödemeye hemen mobil uygulama üzerinden hesabınıza yatırmanız mümkün olmaktadır.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 36 ay vadeli düşük faizli kredi verileceği için başvurularını isteyen vatandaşlar, banka şubeleri üzerinden yapabilmektedir.

Emekli olan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde gelir belgesiz kredi kullanabiliyorlar.