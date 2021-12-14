Cumhurbaşkanı Asgari Ücreti Açıklıyor, Canlı Yayına Bağlandı, Kimse Tahmin Edemedi

Son zamanlarda 3 oturumu yapılan ve henüz netlik kazanmayan asgari ücret ile yeni haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Verdi. 4. oturum sonrasında asgari ücretin ne kadar olacağı belli olacak. Geçen sene verilerine göre ülkemizde asgari ücret ile geçinenlerin sayısı 13 milyona yakındı. Bu kadar kişi 2022 zamlarını bekliyor. Ülkede büyük kısım asgari ücretle geçimini sağlıyor. Bu yüzden asgari ücret ile çalışan kişiler, maaş zamlarını son yıllardaki en büyük artış olarak bekliyor.

Konu ile ilgili konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en az 4000 TL olmasını istediğini ve buna göre çalışmalar yapıldığını açıklamıştı. Bugün gazeteci Abdülkadir Selvi'de yazdığı yazısında kulağına 4090 TL olarak asgari ücret açıklaması yapılacağını söyledi.

Son zamanlarda artan ve dengesiz bir şekilde ne olacağı belli olmayan döviz kuru, asgari ücret ile ilgisi olacak mı bu konu hakkında bilgiler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile emekli zamları hakkında yaptığı açıklamada en düşük asgari ücretin 4000 TL olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ile alakalı komisyon talebinde bulunmuştu. EYT ve ek göstergelerin kasım ayı ekonomik gündemini meşgul etmesi ve artan enflasyon sebebiyle asgari ücret konusunun konuşulması, aralık ayının son haftasına ertelendi.

Zam tahminlerinin %25-%30-%35 aralığında olması, çeşitli hesaplamaları da beraberinde getirmektedir. Enflasyon konusunda çalışma yapan diğer kurumlar her ne kadar net asgari ücretin 5 bin TL olması gerektiğini söylese de Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre net 2825 TL olan asgari ücretin, en fazla %30’luk bir artış yaşayacağı tahmin ediliyor.Bu konu ile ilgili bu hafta net bir rakam açıklanacağı söyleniyor.