Cumhurbaşkanı açıklıyor: Memur Ve Emekliye 3 Ayda Zam Farkı Verilecek Mi?

Memur ve memur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı sağlanıyor. Açıklanan 6 aylık enflasyona ek olarak yılda iki kez tekrarlanan toplu görüşme sonuçlarına göre hesaplama yapılıyor.

2021 yılında yapılan son toplu sözleşmede, memur ve memur emeklisine 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için de 6 aylık periyotlar halinde yüzde 8+6 oranında zam yapılmasına karar verilmişti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon hangi oranda gerçekleşti ise o tutar üzerinden zam veriliyor. Ocak ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,4 oranında gerçekleşmişti. Fakat hükümet burada artışa giderek Ocak zammı için memur ve memur emeklilerine yüzde 30 oranında zam yapmıştı.

3 Aylık Kümülatif Enflasyon Oranı Yüzde 12,5’e Çıktı

Memur ve memur emeklisine zam artışı Temmuz ayında yapılacak. Verilecek zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. TUİK Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 olarak aylık enflasyon oranlarını açıklamıştı. Dün yapılan açıklama ile Mart ayı enflasyon oranı 2,29 olarak açıklandı. 3 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 12,52 oranında gerçekleşmiş oldu. Bu durumda memur ve memur emeklisine ilk 6 aylık için alacağı yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme zammın üzerine ilk 3 ayda oluşan yüzde 4,2 oranındaki enflasyon farkı yansıtılmış olacak.

EYT’liler Bu Farktan Faydalanabilecek Mi?

EYT’li vatandaşlar 3 Mart tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Bu tarihten sonra dilekçe verenler Temmuz ayında zammı maaştan faydalanabilecek. Emekli sandığına tabi olan EYT’li vatandaşlar emekli maaş zammı, çalışan memurların maaşlarına göre uygulanıyor. Temmuz ayında verilecek olan zamdan faydalanabilmek için bu ayın öncesin veya sonrasında emekli olmaları fark etmiyor.