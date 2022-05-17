Cumhurbaşkanı Açıklıyor: Emekliye 10.000 TL Ödeme

Devlet destekli olarak emekli olan vatandaşlara verilecek olan 10000 TL ödemeler Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilmektedir. Emekli olan kişilere verilecek olan bu nakit para düşük faiz oranları ile ve gelir belgesiz olarak emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda sizlere ödenmektedir.

Devlet destekli olarak verilecek olan bu kredilerde 10 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden maaş alması durumunda herhangi bir şart aranmadan hesaplarına bu ödemeler yatırılacaktır.

36 ay vadeye kadar işlem yapabileceğiniz bu, Nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapma imkanda sunulmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli olması gerekmektedir.

10000 TL'ye kadar emekli ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da imzalanan ve emekli olan vatandaşlar için verilecek olan 10000 TL nakit kredi kampanyası, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru alınmaya başlandı.

Başvuru yapacak olan emeklilerin bu bankalar üzerinden emekli maaş alması ve emekli maaş almış olduğu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunması gerekiyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılarak, 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa böyle daha yüksek limitlerde işlem yapmak istiyorlarsa bu bankanın internet sitesine girerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarını taşımanız durumunda bankalar, sizlere 3 yıl maaş taşımama sözü vermeniz halinde 750 TL emekli promosyonu ve 5000 TL'ye kadar varan da bu nakit para imkanından faydalandırmaktadır.