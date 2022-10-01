Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı! Kürsüden Emekliye Seslendi, Emekliler Kamu Bankalarına Giderek 50.000 TL Alacak...

Emekli maaş alan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı ve nakit ihtiyacı olan tüm emekleri için bu kampanyaların hemen aynı gün içinde sonuçlanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların kamu bankalarına giderek, 50000 TL'ye kadar emekli kredilerine devlet destekli, faiz oranlarından faydalanılarak alabileceği söylendi.

Son zamanlarda yaşanan emekli maaş, taşıma işlemleri sebebiyle birlikte kamu bankaları oldukça, emekli kaybediyor. Emekli maaşlarını promosyon için özel bankalara taşıyan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşlarını özel bankalara taşımaya devam ediyor. Bu durumun önüne geçebilmek için devlet destekli olarak emekli kredileri, kamu bankaları tarafından başladı.

36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda, devlet destekli olarak emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almanız durumunda gelir belgesiz 50000 TL ile sizlere düşük kredi notunuz olsa bile onay verilecektir.

EMEKLİ KREDİSİ