Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı! Kürsüden Emekliye Seslendi, Emekliler Kamu Bankalarına Giderek 50.000 TL Alacak
Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı! Kürsüden Emekliye Seslendi, Emekliler Kamu Bankalarına Giderek 50.000 TL Alacak...
Emekli maaş alan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı ve nakit ihtiyacı olan tüm emekleri için bu kampanyaların hemen aynı gün içinde sonuçlanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların kamu bankalarına giderek, 50000 TL'ye kadar emekli kredilerine devlet destekli, faiz oranlarından faydalanılarak alabileceği söylendi.
Son zamanlarda yaşanan emekli maaş, taşıma işlemleri sebebiyle birlikte kamu bankaları oldukça, emekli kaybediyor. Emekli maaşlarını promosyon için özel bankalara taşıyan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşlarını özel bankalara taşımaya devam ediyor. Bu durumun önüne geçebilmek için devlet destekli olarak emekli kredileri, kamu bankaları tarafından başladı.
36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda, devlet destekli olarak emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almanız durumunda gelir belgesiz 50000 TL ile sizlere düşük kredi notunuz olsa bile onay verilecektir.
EMEKLİ KREDİSİ
Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi olarak hesaplarına ödemeler yatırılabileceğini de söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerine kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde kredi başvurusunda bulunarak, bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.