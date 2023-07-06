2022'nin Mayıs ayında hayata geçirilen ve Türkiye'deki aileleri maddi anlamda desteklemeye yönelik Aile Destek Programı, bir yılı geride bıraktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın önceki açıklamalarına göre, Temmuz ayında son ödemelerin yapılması ve programın sona ermesi bekleniyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklaması, 3.7 milyon vatandaş için sevinçli bir haber oldu. Aile Destek Programı'nın 2023 yılında da devam edeceği belirtildi.

Aile Destek Programı Yeniden Canlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın 2023 yılında da devam edeceğini belirtti. Bu duyuru, programın bitişinin ardından en az bir yıl daha devam edeceğini gösteriyor. Böylece, destekten faydalanan aileler, bir yıl daha bu ödemeleri almaya devam edecek. Yeni yılda Aile Destek Ödemeleri'nde artış olacağına dair beklentiler bulunuyor, ancak bu konuda henüz resmi bir bilgi yayınlanmadı. 2022 yılında başlatılan programda aileler, aylık olarak 850 TL ile 1.250 TL arasında bir ödeme alıyorlardı. Yeni dönemde bu miktarların artması bekleniyor.

Aile Destek Programı'nın Genel İstatistikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre Aile Destek Programı hakkında genel bir bakış şu şekildedir:

Aile Destek Programı, 2022 yılında başlamıştır.

Programdan 3.7 milyon vatandaş faydalanmıştır.

Ailelere, program çerçevesinde toplamda 35 milyar TL ödeme yapılmıştır.

Aile Destek Programı'nın devamı, özellikle bu ekonomik zorlukları aşmaya çalışan aileler için önemli bir müjde. 2023'te devam edecek olan bu program, maddi yükü hafifletmek adına kritik bir role sahip. Yeni yılda programın genişlemesi ve daha fazla ailenin bu desteği alabilmesi umut ediliyor. Ayrıca, ödeme miktarlarında bir artış olacağına dair beklentiler de bulunuyor.