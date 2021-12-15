Cumhurbaşkanı Açıkladı, Yılbaşında Emekliye 1100 TL İkramiye Verilecek, Ay Sonuna Kadar Hesaplarda Olacak

Zor günler geçirdiğimiz ve yeni yıla çok kısa süre kalan bu dönemde hepimizin gözleri 2022 yılında yapılacak olan yılbaşı ikramiyesinde. Geçtiğimiz günlerde, beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında açıkça beyan edildi.

Peki 2022 yılında emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi sorusunun cevabını haberimizde derledik.. Gelin hep birlikte inceleyelim:

Öncelikle her yıl iki defaya mahsus olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1000`er TL bayram ikramiyesi veriliyordu. Bu yılda zam gelerek emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda iki kere 1100 ‘er TL ikramiye ödeneceği duyuruldu. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına belirtilen ikramiye şüphesiz yatırılacaktır.

Açacak olursak; 2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs;

Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde belirtilen ikramiyeler takdim edilecektir.

Fakat hepimizin en çok merak ettiği soruya, yani yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bu açıklama yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. 2021 Aralık ayı içerisinde belli olacak olan yılbaşı ikramiyesinin meclis onayından geçip, net bir karara vardıktan sonra olumlu sonuçlanırsa resmi gazetede yayınlandıktan sonra kişilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Eğer olursa 1100 TL yılbaşı ikramiyesi onaydan geçmezse, çeşitli kamu bankalarının da geçmişte olduğu gibi yılbaşına özel ikramiyeleri emeklilere dağıtacağı bildirilmiştir.

Emeklilere kamu destekli kredi müjdesi;

Emeklilere devlet destekli kredilerle destek verileceği bilgisi herkesin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Gelin sizler için yaptığım araştırmalar neticesinde bu olaya açıklık getirelim. Öncelikle bu kredinin verilmesindeki en büyük husus bankalardaki borçların kapatabilecek olmasıdır.

Krediyi verecek devlet bankaları şu şekildedir:

1. Ziraat bankası

2. Halkbank

3. Vakıfbank, ve diğer kamu bankaları…

Ziraat bankası genel müdürlüğünün internette yaptığı açıklamaya göre; ihtiyaç kredisine yalnızca emeklilerin başvurabileceği ve ziraat bankası mobil uygulamasından, şubesinden ya da internet bankacılığından başvuru yapabilecekleri bildirilmiştir. Fakat bu düşük faizli krediden faydalanabilmeniz için bu saydığımız devlet bankalarından birinden maaşınız almanız gerekiyor aksi takdirde E-Devlet veya SGK üzerinden maaş aldıkları bankayı değiştirip istedikleri şekilde ihtiyaç kredisinden faydalanabilme imkanına sahiptirler.