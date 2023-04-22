Cumhurbaşkanı Açıkladı: Tatilde Çalışanlara Ek Ödeme

Resmi tatillerde çalışmak zorunda olan işçiler, fazla mesai ücretleri hakkında endişeleniyorlar. Yasalara göre, her çalışılan resmi tatil günü için işçilere çift yevmiye ödenmesi gerekiyor. Ancak, bir istisna durumu söz konusu: haftalık izin günü ile resmi tatil günü çakışırsa, mesai ücreti 2,5 gün üzerinden hesaplanır.

Bu uygulama, ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışan işçilerin bir gün çalışmadan bir günlük ücret almasını ve aynı zamanda bir gün daha çalışarak ek bir günlük ücret kazanmasını sağlar. İş sözleşmelerinde farklı hükümler varsa, ödenecek tutar daha da artabilir.

Yasal Çalışma Saatleri ve Fazla Çalışma Ücretleri

Yasal çalışma saatleri haftada 45 saat olarak belirlenmiştir ve bu süreyi aşan çalışma saatleri “fazla çalışma” olarak kabul edilir ve daha yüksek ücretlerle ödenir. Haftalık çalışma süresi işyerinde çalışılan gün sayısına göre hesaplanarak, günlük yasal çalışma süresi belirlenir.

Örneğin, haftada beş gün çalışan bir işyerinde günlük çalışma süresi dokuz saat, haftada altı gün çalışan bir işyerinde ise günlük yasal çalışma süresi yedi buçuk saattir. Bu sürelerin üzerinde çalışma yapılması durumunda, fazla çalışma süresi olarak kabul edilir ve fazla çalışma süresinin yüzde 50’si zamlı olarak ödenmesi gerekir.

Tatilde Çalışanlara Ek Ödeme

Tatil günlerinde çalışan işçilere ek ücretler ödenmesi gerekmektedir. Yasal olarak, resmi tatillerde çalışan işçilere her çalıştıkları gün için bir günlük fazla mesai ücreti ödenir. Ancak, haftalık izin günü ile resmi tatil günü çakışırsa, mesai ücreti 2,5 gün üzerinden hesaplanır.

Resmi tatillerde çalışmak zorunda olan işçilerin fazla mesai ücretleri belirli yasal kurallara göre hesaplanmaktadır. Bu uygulama, çalışanların ek ücret almasını ve tatil günlerinde çalışmalarını teşvik etmektedir. İşverenler, bu kurallara uygun olarak işçilere ödeme yapmalı ve çalışma saatlerini yasal sınırlar içinde tutmalıdır.