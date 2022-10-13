Cumhurbaşkanı açıkladı! Sabah başladı, Emekliye ödeme olacak dendi ve Sadece 60 gün süreceği duyuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 60 gün sürecek olan yeni bir emekli kredisi kampanyası, devlet destekli olarak başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda şartları uygun olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak düşük faiz kredi ödenecektir. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu nakit kampanyalarından faydalanabilmeniz için maaş müşterisi olmanız ve maaş müşterisi olmanız ile birlikte de kredinize hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırmanız istenmektedir.

BAŞVURU

Devlet destekli olarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, emekli maaş almış olduğunuz banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz için öncelikli olarak sizlere internet bankacılığı uygulamalarını önerebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabı olan tüm vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları tüm işlemlerde nakit kredi işlemlerini hızlı birşekilde hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alacağınız internet şifresiyle birlikte mobil uygulamalara giriş yaparak buralardan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, banka şubelerine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Emekli maaş almış olduğunuz banka şubesine giderek hızlı bir şekilde kredi işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. En yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara nakit kredi işlemleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Devlet destekli olarak 50000 TL kredi kullanmanız durumunda en düşük faiz oranlarından yararlanacağız da söylemek istiyoruz.