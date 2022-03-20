Cumhurbaşkanı Açıkladı 11.000 TL Alacaklar Belli Oldu! Son dakika kredi kampanyasına dahil olarak sizler de 11.000 TL ödeme alabilirsiniz! Tüm detaylar yazımızda…

Cumhurbaşkanı açıkladı ilgili kişilere 13.000 TL ödeme yapılacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeyi duyurmasıyla hazırlıklarını tamamlayan devlet bankası başvuruları kabul etmeye başlıyor. Duyurulan bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, nakdi kredi kullanmak amacıyla Ziraat Bankası’na başvuru yaparak devlet destekli bu kampanyadan yararlanabilir. Ziraat Bankası, 13.000 TL’ye kadar ve yalnızca kamu bankaları aracılığıyla geri ödenen devlet destekli emeklilik kredisi veren ilk bankadır.

Ziraat Bankası, kredi alacak olan emekli vatandaşlara banka şubesinden emekli maaşlarını nasıl alacaklarına dair bilgi verdi. Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kampanyaya ilave olarak ilk kez emekli maaşını kendi bankasına getirecek olan vatandaşlara 750 TL’lik emekli maaşı promosyonu verecek.

Ziraat Bankası Emeklilik Kredisi Kampanyası Başvuru Şartları?

Cumhurbaşkanı açıkladı ilgili kişilere 13.000 TL ödeme yapılacak. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan almakta olan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden ya da şubeye giderek devlet destekli emeklilik kredisi kampanyasından faydalanabilirler. Bunların yanı sıra vatandaşlar bankanın müşteri hizmetleri numarasını kullanarak da başvuru yapabilirler.

Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasını kullanarak nakit ihtiyaç kredisi kullanmak için şifreniz ile başvuruda bulunabilirsiniz. 36 ay vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile verilen bu krediler devlet destekli olduğu için düşük faiz oranları kullanılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmasıyla hayata geçen bu kampanyaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası haricinde Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirler.