Cumhurbaşkanı 15 Mart'ta Açıkladı! Emeklilere Ne Zaman İkramiye Verilecek. Emeklilere ne zaman ikramiye verilecek? Bu soru gündemdeki yerini korurken. Bankalardan güzel haberler geliyor. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşları yakından takip edilmektedir. Promosyon süresinin sonunda bankalar emeklilere kesenin ağızlarını açıyor. Emeklilerin bankalarını seçip maaşlarını almaları durumunda ek maaş ikramiyesi seçeneği ortaya çıktı. Ayrıca bankalar bunun için herhangi bir ek şart istemiyor, kefil veya şart aranmıyor.

Emeklilerin hem promosyondan hem de ikramiye ödemesinden faydalanmak için yapmaları gereken tek şey, maaşlarını tahsil edip üç yıl kalmaları için bankalara taahhütte bulunmaları, tüm bankalar şu anda promosyon ödemelerini güncelledi.

Her Bir Banka Ne Kadar Vermekte?

Emeklilere ne zaman ikramiye verilecek? Sorusu cevabını buluyor. Bildiğiniz gibi promosyon süreci Nisan ayı sonunda başlıyor. Bu süreci hiçbir şeyi kaçırmadan değerlendirmek isteyen emeklilere bankaların verdiği promosyonlar şöyle:

Halkbank:

Emeklilere promosyon veren kamu bankaları arasında yer alan Halkbank, 500 TL'den 750 TL'ye kadar promosyon ödemesi de sunuyor. Halkbank'ın tek şartı maaşını taşımak ve üç yıl kalmayı taahhüt etmektir. Ek şart yok

Denizbank:

Maaşını Denizbank'a devreden ve üç yıl kalmayı taahhüt eden emeklilere 675 TL ile 1000 TL arasında nakdi yardım ödeniyor. Tek yapmanız gereken size en yakın DenizBank şubesine giderek başvuru sürecini tamamlamak.

Yapı Kredi Bankası:

Emeklilik promosyonu konusunda en cömert bankalardan biri de Yapı Kredi Bankası'dır. Yapı Kredi minimum 1.200 TL ve maksimum 1.750 TL öder. Yapı Kredi'nin kampanyası için bankada üç yıl kalma taahhüdü yeterlidir.

TEB:

Emekli maaşını Teb’e getirenler TEB Bank'tan 1.000 TL ile 1.600 TL arasında destek almaktadır. Herhangi bir ek koşul aranmaz, emekli maaşınızı yanınızda getirmeniz yeterlidir.