Cumhurbaşkanı 14.000 TL ödeme verileceğini açıkladı! Mayıs ve Haziran ayında hesaplarda olacak

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi ve vatandaşlar haberi bayram sonrasında kutladı. 14.000 TL kamu banka hesaplarına aktarılacaktır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında Ziraat Bankası, Vakıfbank Halkbank ve PTT aracılığıyla başvuran vatandaşlar devlet destekli 14.000 TL nakdi kredi kullanabiliyor.14.000 TL ihtiyaç kredisi alan kişiler bireysel müşteri ise kimlik numaralarını hızlıca kontrol ederek kredi başvurusunda bulunabilirler. Bu krediler için 3 yıla kadar ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.

Ziraat Bank, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Bank vatandaşlarına ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme imkânı verilmektedir. Emeklilere ve sigortalılara yönelik olarak başlatılan bu kampanyada, maddi sıkıntı yaşayanlar başvuracak ve devlet desteğiyle düşük faizli kredilerin ödemeleri anında hesaplarına yatırılacak. Kampanya duyurusunun ardından vatandaşların merak ettiği konulardan sadece biri bu ise, başvuru nasıl yapılıyor?

Başvuru İşlemleri

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi. Paraya ihtiyacınız varsa Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Bank bünyesinde hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Böylece işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlar internet sitesini ziyaret ederek nakit avans alabilirler.

Örneğin Halkbank aracılığıyla kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek İhtiyaç Kredisi Başvuru Formu'nu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. T.C. kimlik numaranız talep edildikten sonra kredi sonucu başvuru formunda belirttiğiniz cep telefonuna gönderilecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onaylanan vatandaşlar 3 yıl vadeli 14.000 TL kredi alacak.

Düşük faizli kredi başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın, emekli maaşı ile koordineli ve gelir belgesiz olarak düşük faizli ve daha yüksek limitli kredi alacağını özellikle belirtiyoruz. Nakit ihtiyacınız varsa bu bankaları hızlıca kullanabilir ve 14000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz. Daha önce bankalardan ihtiyaç kredisi aldıysanız ve ödemenizi doğru yaptıysanız, daha yüksek limitlerle ihtiyaç kredisi ve borç konsolidasyon kredisi alma imkanına sahipsiniz.