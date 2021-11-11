Cumhurbaşkanı 0.88 Faiz Oranlarıyla Kredi Verilecek Dedi, Bankalar Kolları Sıvadı

2021 yılından itibaren konut kredilerinde faiz oranları gitgide düşmeye başlamıştı. Her banka kendi politikasına göre konut kredisi kampanyası yapmaktadır. Sizde eğer artık kirada oturmaktan sıkıldıysanız ve artık bir konut sahibi olmak istiyorsanız size uygun bankayı seçip hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Konut kredilerinde yapılan son kampanyalarda 0.88 faiz oranlarıyla kredi veren bankaların sayısı azdır. Bu sebeple sizler için araştırma yaptık ve sizlere konut kredisinde uygun faizlerle kredi veren bankaları derledik. Sizde yazımızı okuyarak bu bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Konut kredisi alacak olan kişilerin kredi onayı alabilmeleri için banka şartlarına uygun olmaları gerekiyor. Kredi notu, kredi sicili, gelir durumu, eş durumu, aile geliri, alacağı evin ekspertiz değeri konut kredileri için çok önemlidir. Özellikle bankalar sizin alacağınız evin ekspertiz değerine göre kredi vereceklerdir. Bu sebeple alacağınız fiyat değil bankanın ekspertiz değeri önemlidir. Eğer bankalarda kredi notunuz düşük ve sürekli ödemelerinizde sıkıntı yaşayan biriyseniz onay almanız çok zor olacaktır. Bankalardaki kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen kredi başvurunuzu yaparak 0.88 faiz oranlarıyla kredinizi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 0.88 Konut Kredisi Başvurusu

Vakıfbank 500.000 TL’ye kadar olan konut kredilerinde kendi bankasından maaş alan müşterilere 0.88 faiz oranlarıyla konut kredisi vermektedir. Sizlerde eğer bu bankadan kredi başvurusu yapacaksanız en yakın Vakıfbank şubesine gitmeniz gerekmektedir. Banka 180 ay vadeye kadar konut kredisi veriyor. Sizde bu kredilerde onay almanız için kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması, gelir durumu iyi olması, sigorta durumunuzun son 6 aydır kesintisiz olması durumunda kredi onayı alabilirsiniz. Kredi onayı aldıktan sonra eve gönderilecek ekspertizin biçtiği değerin üzerinden %90’ına kadar kredi kullanacaksınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen aynı gün içinde değerlendirileceksiniz.

Ziraat Bankası 0.88 Konut Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden de 0.88 faizlerle konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka konut kredilerinde 180 ay vadeye kadar imkan vermektedir. Kredi başvurusu yapacak müşteriler evraklarını hazırladıktan sonra en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunu yapabilirler. Şartlara uygun olmanız durumunda ekspertiz değerinin %90’ına kadar kredinizi kullanacaksınız.

TEB 0.88 Konut Kredisi Başvurusu

Özel bankalardan olan TEB bankası da uygun faizlerle konut kredisi vermektedir. Bu faizlerle kredi alabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Konut kredisi başvurusu için size en yakın TEB şubesine gitmeniz yeterlidir. Banka kredi onayı aldığında alacağınız eve ekspertiz gönderecektir. Ekspertiz raporunun %80’ine kadar bu bankadan kredi kullanabilirsiniz. Eğer bankadan maaş alan müşteriyseniz bu oran daha da yükselebilir. Aldığınız konut kredisinde en fazla 120 ay vade yaptırabilirsiniz.