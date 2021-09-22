Çukur'un Ersoy'u Yargı Dizisinde Rol Alıyor

1986 senesinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açan Mehmet Yılmaz Ak isimli oyuncu lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünde gerçekleştirdi. Ben de Özledim isimli televizyon dizisi projesi ile beraber 2010 senesinden bugüne kadar oyunculuk yapmakta olan Ak, sergilediği performanslar ile seyirci kitlesinin dikkatini çekiyor.

Oyunculuk hayatı boyunca bugüne kadar çok farklı dizilerde izlediğimiz ünlü isim, İçerde dizisinde Yaşar karakterine hayat vererek beğeni toplamıştı. Daha sonra Çukur dizisinde Ersoy olarak bir süre rol alan ünlü oyuncu, Halka dizisinde de Çağatay Erkmen karakterini canlandırmıştı. Ramo dizisinde ise Mazhar karakterine hayat veren başarılı isim Mehmet Yılmaz Ak, Fatma isimli Netflix dizisinde de Bayram rolü ile seyirci karşısına çıkmıştı. Bu kez ise Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yargı dizisinde rol alan ünlü oyuncu, sergilediği performans ile dizi hayranlarından beğeni topluyor.

Dizide Pars Seçkin isimli karaktere hayat veren ünlü isim, inandırıcılığı ile dizinin reyting oranlarını yükseltiyor. Bunun yanı sıra izleyici kitlesini de etkilemeyi başaran Mehmet Yılmaz Ak, Pars karakteri ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Projenin daha ilk bölümlerinden izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran ve oyunculuk performansı ile izleyicileri etkileyen Mehmet Yılmaz Ak, hakkında başrollerden rol çaldığı şeklinde beğeni dolu yorumlar gerçekleşti.

Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu da Pars karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve dizinin ilk bölümü itibarı ile Pars karakterini beğendiğini söyledi. Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Ilgaz karakterinin kayınçosu rolü olan Pars karakteri hakkında konuşan Koloğlu, Ilgaz'ın kardeşinin cinayet şüphelisi olması sebebi ile karşı karşıya geldiklerini belirtti. Mehmet Yılmaz Ak’ın iyi bir oyuncu olduğunu ve bunu da iyi bir şekilde belirttiğini ifade eden Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti.