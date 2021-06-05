Çukur'dan Muhteşem Gala! Ekranlara Veda Edecek

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı ilk bölümden beri dikkatleri üzerine çeken Çukur ismini televizyon dizisi projesi final bölümünü yayınlamak için heyecanlı bekleyişini sürdürmekte. Türkiye televizyon tarihinin kült yapımları arasına adını yazdıran ve Ay Yapım imzalı olarak yayınlanan dizinin merak ve heyecan içerisinde beklenen büyük finaline sayılı günler kaldığı bilgisine ulaşıldı. İlk bölümünü yayınladığı günden bu zamana kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projeleri ile öncü haline gelen dizi, geçtiğimiz aylarda da “Doğal Nefes Alsın” şeklinde duyurduğu yeni kampanyası hakkında büyük bir Çukur Ormanı'na imza atmayı hedeflediğini açıklamıştı. Çukur Ormanı'nı hayata geçirmek için Tema vakfı, Ay Yapım ve Show TV ile el ele veren başarılı dizinin ekibi 7 Haziran Pazartesi gününde final bölümü öncesinde unutulmaz bir gala ile seyirci kitlesine veda edecek.

4 sezon boyunca Pazartesi akşamlarında büyük başarılara imza atan ve dizi tarihine damgasını vuran Çukur ismi dizi, gerek sosyal medyada gerekse reyting oranlarında adını zirveye yazdırmıştı. Hem hikayesi hem de gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleri ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur son bölümünü yayınlamak için hazırlıklarını yapıyor.

7 Haziran Pazartesi akşamında TEMA Vakfı işbirliği ile Show TV ekranlarında yayınlanacak olan özel bir gala ekranlara damgasını vuracak. Proje final yapması ardından daha yaşanılabilir bir dünya umudu ile uçsuz bucaksız bir ormana da adını yazdıracak ve her zaman hatırlanacak. Final gecesinde birçok sürprizin bir arada yaşanacağı ve oyuncu kadrosunun sahnede olacağı gecede Toygar Işıklı, Kamufle, Fuat ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını yüksek sesle söyleyecek. İsmi “Bi Dinle” olan sözleri Ece Yaşar'a ve müziği ise Toygar Işıklı’ya ait olan şarkı da ilk defa final gecesinde seslendirilecek.