"Cübbeli Ahmet Hoca Kendisine Çalışıyor" 05 Mayıs 2017, 13:21

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hangi gruba yakın olduğu yönünde tartışmalar sürüyor. Farklı dernek ve grup adı altında toplanan ve kendilerini Mahmut Ustaosmanoğlu'nun temsilcisi ilan eden gruplar kendi aralarında hararetli tartışma yaşıyor.



Son olarak Alemi Bilinçlendirme ve İlim Derneği Başkanı Mehmet Akdemir, canlı yayında Cüppeli Ahmet Hocayı eleştirerek, " Cübbeli Ahmet Hoca kendisine çalışıyor"dedi.