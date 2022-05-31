COVID'e Yakalanmak Diyabet Riskinizi Artırabilir Mi?

Pandeminin ilk günlerinden bu yana, COVID-19'a yakalanan diyabetle yaşayan kişilerin ciddi hastalık ve hatta uzun COVID geliştirme riskinin arttığı iyi belgelenmiştir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar, virüse yakalanmanın diyabet gelişme riskini de artırabileceğini göstermiştir.

COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü insanları farklı şekillerde etkilemektedir. Başlangıçta bir solunum virüsü olduğu düşünülse de, pandemi ilerledikçe, akciğerlerin ötesinde vücudun farklı bölgelerini olumsuz yönde etkileyebildiği ve kronik sağlık sorunları riskini artırdığı ortaya çıktı. Pandeminin ilk aşamalarında COVID-19 hastalarını tedavi eden birçok doktor, hastalar diyabetik olmasa bile kan şekerlerini yönetmekte zorlandıklarını bildirdi. Esas olarak bir solunum virüsü olduğu düşünüldüğü için, diyabetik olmayan hastalarda yükselen kan şekerleri, birçok klinisyenin bunun neden olduğunu merak etmesine neden oldu. 2020'nin sonlarında yayınlanan bir araştırma, şiddetli COVID-19'lu hastaların yaklaşık yüzde 15'inin diyabet geliştirmeye devam ettiğini gösterdi. Bu muhtemelen hafife alınmış bir tahmindir, çünkü daha sonraki çalışmalar, daha sonra hastalığa yakalanan şiddetli COVID-19'lu hastaların çok daha yüksek oranlarını göstermiştir ve Stanford Üniversitesi'ndeki bir makale, yüzde 30'un diyabet geliştirmeye devam edebileceğini tahmin etmektedir.

Gazilerin sağlığına bakan bir başka çalışma, SARS-CoV-2 ile enfekte olduktan sonra özellikle diyabet geliştiren erkeklerin riskinde bir artış olduğunu göstermiştir. Tespit edilen hemen hemen tüm vakalar, vücudun dirençli hale geldiği veya yeterli insülin üretmediği Tip 2 diyabet idi. Çalışma, COVID'den iyileşen erkek gazilerin daha sonra diyabet teşhisi konma riskinin yüzde 40 arttığını, ancak COVID'in diyabete neden olduğunu söylemekten kaçındığını gösterdi. Ayrıca, gazilerin bir popülasyonu temsil etmeyebileceklerini, çünkü fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkileyebilecek ve onları uzun vadeli koşullar için artan risk altına sokabilecek önemli zorluklara maruz kalabileceklerini belirtmek gerekir.

Bununla birlikte, SARS-CoV-2 ve diyabet arasındaki bağlantının sadece yetişkinlerde yapılmadığı görülmektedir. Ocak 2022'de, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 15 aylık bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı. 18 yaşın altındaki kişilerin COVID-19'a yakalandıktan 30 gün veya daha uzun bir süre sonra herhangi bir diyabet türü geliştirme riskine baktı. Bunu, aynı dönemde virüse yakalanmayan benzer yaştaki bir grup bireyle ve pandemiden önce diğer solunum yolu virüslerine yakalanan ikinci bir kontrol grubuyla karşılaştırdılar. Çalışma, COVID-19'u olanların, COVID-19'u olmayanlara kıyasla enfeksiyondan 30 gün veya daha uzun bir süre sonra diyabet geliştirme olasılığının yüzde 166 daha fazla olduğunu ve pandemiden önce diğer solunum yolu virüslerine sahip olanlara kıyasla diyabet alma olasılığının yüzde 116 daha fazla olduğunu buldu.

COVID-19 ve diyabet arasındaki bağlantıyı anlamak birkaç nedenden dolayı önemlidir. Doktorların, baktıkları hastalarda kan şekeri seviyelerini izlemeleri ve diyabetleri olmasa bile hiperglisemi (yüksek kan şekeri) riski altında olabileceklerini bilmeleri gerekir. Aynı hastaların kan şekeri seviyelerini yönetmek için insülin veya başka ilaçlar şeklinde terapötiklere ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmek de hayati önem taşımaktadır.

Kan şekerleri ve pankreas

Ancak tüm bunları anlamak için, COVID-19'un vücudunuzun gıdaları enerjiye nasıl dönüştürdüğünü etkileyen kronik (uzun ömürlü) bir sağlık durumu olan diyabete nasıl neden olabileceğini bilmemiz gerekir. Yiyeceklerimizin çoğu, kan dolaşımımıza şeker veya glikoz salmak için parçalanır. Kan şekerleri çok yükseldiğinde, pankreas olarak bilinen bir organ, şekeri kandan alan ve hücrelerimize taşıyan bir hormon - insülin - salgılar, böylece enerji için ve günlük işlevlerini yerine getirmek için kullanabilirler. Diyabetiniz varsa, vücudunuz ya yeterince insülin yapmaz ya da yaptığı insülini gerektiği gibi kullanamaz. Yeterli insülin olmadığında veya hücreler insüline yanıt vermeyi bıraktığında, kan dolaşımınızda çok fazla kan şekeri kalır. Zamanla, bu kalp hastalığı, görme kaybı ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Araştırmalar, SARS-CoV-2'nin pankreas ve kan şekerlerini çeşitli şekillerde etkileyebileceğini göstermiştir. Bilim adamları bir süredir virüsün anjiyotensin I-dönüştürücü enzim tip 2 (ACE2) reseptörleri adı verilen reseptörleri kullanarak insan hücrelerine girdiğini biliyorlardı. İnsülin yapan pankreas hücreleri beta hücreleri olarak bilinir. Pandeminin başlangıcında, pankreas beta hücrelerinin virüsün bağlanması ve girmesi için ACE2 reseptör hücrelerini eksprese edip etmediği bilinmiyordu. Ancak en son teknolojiyi kullanarak, bir bilim adamı ekibi, ACE2 reseptörlerinin, beta hücreleri de dahil olmak üzere pankreas boyunca yaygın olarak dağıldığını ve SARS-CoV-2 virüsü için bir giriş moduna izin verdiğini gösterdi. Hayati bir organ olan pankreas, cömert bir kan kaynağına sahiptir ve virüsün kan dolaşımı yoluyla akciğerlerden girmesi uzun sürmez.