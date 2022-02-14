COVID Protestocuları Wellington'da Çığlıklar Attılar

Cyclone Dovi'nin bir sonucu olarak şiddetli yağmur uyarılarına rağmen, yeni Zelanda'nın başkentinde hükümetin salgın önlemlerine karşı protestolar ikinci haftaya giriyor, çünkü şehir sakinleri arasında hayal kırıklığı büyüyor.

Wellington, 8 Şubat'tan bu yana, Kanada'daki sözde 'özgürlük konvoyundan' esinlenen protestocuların parlamentonun çimlerini işgal etme çabalarının bir parçası olarak başkentte araba, kamyonet ve otobüs park etmesi nedeniyle trafikte gecikmeler ve kapalı sokaklarla karşı karşıya kaldı.

33 yaşındaki Charlotte Hall, şehirdeki eski bir tasarımcı mağazası olan Hunters and Collectors'da çalışıyor.

Başbakan, insanların evden çalıştıkları ve "dışarı çıkmaktan ya da gelecek için neler olduğundan emin olmadıkları" için perakende sektörü için hayatın zaten zor olduğunu ve protestocuların durumu daha da kötüleştirdi.

COVID-19'a girmek istemediği için aşılanan Hall, hükümet ve COVID-19 politikalarıyla "sorunu olmadığını" söylüyor.

Hall, "Bu şartlar altında ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ve denizaşırı ülkelerde gördüğümüz kilitlenme sayısına ulaşamadık." dedi. "Yürürlükteki kısıtlamalar yeni veya benzersiz değil, her yerde oluyor çünkü insanlar kelimenin tam anlamıyla ölüyor."

Şu anda sayıları birkaç yüz olan protestocular "bencil, cahil, aptal ve dünya dışı" diyor.

Wellington Bölge Komutanı Corrie Parnell, polisin parlamento arazisindeki faaliyetleri izlemeye ve kontrol altına almaya devam ettiğini söyledi.

"Polis, protestocular arasında bir dizi farklı neden ve motivasyon tespit etti ve bu da açık ve anlamlı iletişim hatlarını açmayı zorlaştırmış durumda."

Perşembe günü polisin bölgeyi temizlemeye çalıştığı sırada yaklaşık 122 kişi tutuklandı. Hepsi kasıtlı izinsiz giriş suçlamasıyla karşı karşıya ve en fazla üç ay hapis veya 1.000 Yeni Zelanda doları (662 $) para cezasına çarptırılabilir.

Bir sözcü El Cezire'ye verdiği demeçte, Wellington Belediye Meclisi'nin 100'den fazla park ihlali yayınladığını, ancak bunun için gereken kaynak miktarının ve yanıtın etkinliğinin dikkate alınmaya hazır olduğunu söyledi.

"Biletlerin çok az etkisi olduğunu fark ediyoruz. Parlamentonun etrafındaki yollar kapalı ve otobüsler yönlendirilmek zorunda kaldı. Şu anda parlamentodaki dehşet verici ve hijyenik olmayan koşullardan endişe duyuyoruz." dediler.

"Çevredeki işletmeler üzerindeki etkisi umutsuz hale geliyor ve Wellingtonlulardan çok sayıda şikayet var. Bunun bitmasını istediklerine şüphe yok."

'Kivi yolu'

14 Şubat'ta doğrulanmış 4.057 koronavirüs vakası vardı. Yeni Zelanda, salgının başlamasından bu yana 20.000'den az vaka ve 53 ölüm bildirdi ve benzer büyüklükteki diğer ülkeler çok daha yüksek vaka ve ölümler bildirdi.

Hall, protestocuların Wellington'da COVID-19 yayacağından endişe ediyor.

"Aşılanmamışlar. Büyük kalabalıklar içindeler, maskeleri kalkmış durumdalar ve test yaptıracak tipte insanlar değiller. Ayrıca erzak almak için süpermarketlere gidiyorlar ve Wellington'ın geri kalanı oraya gidiyor." dedi.

"Şimdiye kadar patlamış olacağını düşünmüştüm ama çok eğleniyor gibiler. Bob Marley ile dans ettikleri videoları gördüm. Bir bakıma mantıklı çünkü aşılanmamışlarsa hiçbir yere gidemiyorlar, bu yüzden sosyalleşmekteler.

"Nüfusun sadece yüzde beşi aşılanmamış. Bir şey yapmaya zorlanmak 'Kivi yolu değil' diyorlar, ama yüzde 95'i aşılanıyor, bu da açıkça kivi yolu olduğunu gösteriyor."