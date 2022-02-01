COVID, Pasifik Ülkelerindeki Kırılgan Sağlık Sistemlerini Tehlikeye Atıyor

Virüsün yayılmasını engellemek için derhal harekete geçilme çağrısında bulunan Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) göre, COVID-19 vakalarındaki rekor artış, Solomon Adaları'ndan Palau'ya kadar Pasifik'teki hastaneleri ve kırılgan sağlık sistemlerini bunaltmakla tehdit ediyor.

IFRC'den Katie Greenwood, Pasifik heyet başkanı Salı günü yaptığı açıklamada, "Virüsü önlemek ve kontrol altına almak için her türlü çaba gösterilmelidir," dedi ve bazı ülkelerde geri kalan aşılamanın bu çaba için "hayati" olduğunu belirtti.

Yaklaşık iki yıldır, pasifik ülkelerinin çoğu, coğrafi izolasyonlarının da yardımıyla karantinalar ve kilitlenme önlemleriyle koronavirüsün yayılmasını uzak tutmayı başardı. Bazı ülkeler için ilk kez vakalarda artış görülüyor.

Greenwood, "Küçük Pasifik ülkelerindeki bu yeni salgınlar, kırılgan ve Pasifik Adalılarının ihtiyaçlarıyla başa çıkmakta zorlanan sağlık sistemlerini tehdit ediyor" dedi.

Solomon Adaları ilk kez toplum salgını yaşıyor, 780'den fazla doğrulanmış vaka ve COVID-19'a bağlı ilk beş ölümüyle başkent Honiara'da kilitlenmeyi zorunlu kıldı.

Raporlar, sınırlı test kapasitesi nedeniyle, 700 bin nüfuslu ülkede gerçek vaka sayısının bildirilenden daha yüksek olma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.

Avustralya, hükümetin takviye talebi üzerine Pasifik ülkesine bir sağlık ekibi görevlendirdi. Ayrıca, hafta sonu gelen 30.000 dozdan fazla aşı sevkiyatını da yanlarında taşıdılar.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) gelen bilgiler, Ocak ayı sonları itibarıyla ülke nüfusunun üçte birinden azının aşı olduğunu, sadece yüzde 10'unun tamamen aşılandığını gösteriyor.

Son aylarda Solomon Adaları, Başbakan Manasseh Sogavare'yi görevden alma girişiminin ardından siyasi huzursuzluklarla boğuşuyor. Aralık ayında parlamentodaki bir gensoru önergesinden sağ çıktı, ancak "Tayvan ajanlarını" Çin yanlısı politikaları nedeniyle kendisini görevden alma teklifini düzenlemekle suçladı.

Fiji'nin daha güneydoğusunda yer alan ülke, Omicron varyantı tarafından körüklenen üçüncü COVID-19 dalgasını yaşıyor.

Pazartesi günü, Fiji' nin üst düzey sağlık yetkilisi Dr James Fong, hükümetin son derece kabul edilebilir yeni varyantla başa çıkabilmesini sağlamak için çevreleme politikasını gözden geçirdiğini söyledi.

Fong, Fijian Broadcasting Corporation'ın haber sitesi tarafından aktarılan sözlerinde, "Daha ağır baskı önlemlerine mi ihtiyacımız olacağını yoksa sadece bireysel bastırma önlemlerini mi hedeflememiz gerektiğini görmemiz gerekiyor." dedi.

Kiribati ve Palau, salgının başlangıcından bu yana COVID'den arındırılmış ülkelerde kaldıktan sonra toplum vakalarını da kaydederken, felaketin vurduğu Tonga, ülkeye giderken salgına yakalanan bir yardım gemisinin gelmesinden sonra bulaşma endişeleri olsa da COVID'den uzak kalmaya devam ediyor.