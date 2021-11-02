Covid-19'dan Ölenlerin Sayısı 5 Milyonu Geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, küresel koronavirüs ölüm sayısı 5 milyona ulaştı. Korkunç rakam, bildirilen ilk Covid-19 vakasının üzerinden iki yıldan kısa bir süre sonra geldi. Birleşik Krallık, ABD, Avrupa Birliği ve Brezilya, dünya nüfusunun sekizde birini oluşturmasına ve nispeten zengin bölgeler olmasına rağmen, bildirilen tüm ölümlerin neredeyse yarısından sorumluydu.

ABD tek başına 740.000'den fazla can kaybına neden oldu, bu herhangi bir ülkenin en yükseğiydi ve İngiltere son zamanlarda 140.000 ölümü aştı. Küresel olarak, koronavirüs şu anda kalp hastalığı ve felçten sonra üçüncü önde gelen ölüm nedenidir.

Son rakam, sınırlı testler ve özellikle daha fakir ülkelerde evde tıbbi bakım olmadan ölen insanlar nedeniyle hafife alınmış olabilir. Columbia Üniversitesi'nde küresel bir sağlık merkezi olan Icap'ın direktörü Dr Wafaa El-Sadr, "Bu pandeminin benzersiz olarak farklı yanı, en çok yüksek kaynağa sahip ülkeleri vurması. Bu, Covid-19'un ironisi."

Dr El-Sadr, daha zengin ulusların daha uzun yaşam beklentilerinden yararlanmasına rağmen, bu aynı zamanda daha büyük oranlarda yaşlı insanlar, kanserden kurtulanlar ve bakım evinde kalanlar anlamına geliyor, bunların hepsi özellikle Covid-19'a karşı savunmasız.

Daha yoksul ülkeler daha az yeterli sağlık hizmetinden muzdarip olsa da, nüfusları çok daha genç, yani koronavirüsten ciddi şekilde hastalanma olasılıkları daha düşük.

Örneğin, Hindistan, özellikle Mayıs ayı başlarında zirveye ulaşan Delta varyantı tarafından sert bir şekilde vuruldu, ancak ülke şu anda Birleşik Krallık, ABD veya Rusya gibi daha zengin ülkelerden daha düşük bildirilen günlük ölüm oranına sahip.

Şu anda, Rusya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa'daki birçok ülke virüsten ciddi şekilde etkileniyor, yanlış bilgilendirme ve hükümete olan güvensizlik nedeniyle daha da kötüleştiği ve aşılama oranlarının düşmesine neden olduğu düşünülüyor.

Daha zengin ülkelerde, en çok yoksul bölgelerin etkilendiği düşünülüyor. ABD'de, Siyah ve Hispanik nüfus, beyaz insanlara kıyasla sağlık hizmetlerine daha az erişim ve yoksulluk içinde yaşama şansının daha yüksek olması nedeniyle Covid-19'dan en kötü şekilde etkilendi. Yale Halk Sağlığı Okulu'nda bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr Albert Ko, "Mikroskoplarımızı çıkardığımızda, ülkeler içinde en savunmasız olanların en çok zarar gördüğünü görüyoruz" dedi.