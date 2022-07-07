Covıd-19: Gloucestershire Hastaneleri Maskeleri Yeniden Tanıttı

İki Gloucestershire Hastanesi, personel sayısındaki artış ve Covıd-19 olan hastaların ardından ziyaretçiler için maskeleri yeniden tanıtacak. Bir klinisyen, Gloucestershire Royal ve Cheltenham Genel hastanelerinde personel arasındaki enfeksiyon oranlarının son haftalarda üç katına çıktığını söyledi. Gloucestershire Hastaneleri NHS Trust'tan Kerry Holden, maskelerin "gereksiz hastalıkları" önlemeye yardımcı olacağını söyledi. Konu ile ilgili Vakfın enfeksiyon önleme ve kontrol müdür yardımcısı Bayan Holden önemli ifadeler kullandı ve dikkatleri üzerine çekerek gündemde yer aldı. Bayan Holden maske kuralları, personel hastalığı ve güncel durumlar konu hakkında hangi ifadeleri kullandı? Gloucestershire Hastaneleri NHS Trust'tan Kerry Holden dikkatleri üzerine çekti.

En son İNGİLTERE rakamları tahminen 2,3 milyon insanın virüse sahip olduğunu gösteriyor. Vakfın enfeksiyon önleme ve kontrol müdür yardımcısı Bayan Holden, personel hastalığını önlemenin maske kurallarını yeniden uygulamak için "kesinlikle ana itici güçlerden biri" olduğunu söyledi.

"Hastane ortamındaki personel arasında hasta ya da nakil yapmak zorunda kalan personeli gördüğümüzde, koğuşlarımızı personelden önemli ölçüde kısa bırakıyor" dedi. "Bu, hastalarımıza sunmak istediğimiz bakımı sağlayamadığımız anlamına geliyor" diye ekledi. 2022 senesi haziran ayının ilk günlerinden beri koronavirüs pozitif vaka sayısında nasıl değişiklikler görüldü?

Rakamlar, Haziran ayının başından bu yana Covıd-19 enfeksiyonlarının sayısının giderek arttığını, ancak yoğun bakım veya yüksek bağımlılık birimine kabul edilen kişi sayısının çok düşük kaldığını gösteriyor.

Bayan Holden, çoğu hastanın neredeyse hiç semptomu olmamasına rağmen, birçok hastanın hastaneye yatışta pozitif test yaptığını söyledi. Güven, kaldıkları süre boyunca virüsü yakalayan hastalarda da bir artış gördü. Bayan Holden, personelin haftada iki kez yanal akış testleri yapmaya devam ettiğini ve hafif semptomları olanların bile evde kaldığını söyledi. "Maskeler umarım bu gereksiz hastalığın bir kısmını önlemeye çalışır" diye ekledi.