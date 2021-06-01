CoronaVac Ölüm Oranını Yüzde 97 Azaltıyor

Güney Amerika ulusunun sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre, iki doz alan kişilerde koronavirüs bulaşmasını yüzde 57 ve yoğun bakım başvurularını yüzde 95 azalttı. Kullanılan diğer aşılarla karşılaştırıldığında, Çinli firma Sinovac tarafından üretilen CoronaVac'ın etkinliği hakkında çok az bilimsel yayın ve çok farklı sonuçlar rapor edildi. Coronavac yine de Çin'de ve diğer iki düzine ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şili geçen ay, bağışıklama kampanyasının erken sonuçlarının CoronaVac'ın semptomatik Covid-19'u önlemede yüzde 67 ve ölümü önlemede yüzde 80 etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi. Brezilya'da CoronaVac ile yapılan deneme sonuçları, semptomatik enfeksiyonu önlemede yaklaşık yüzde 50 etkinlik gösterirken, Türkiye verileri yüzde 80'den fazla etkili olduğunu söyledi.

1 Mart'ta aşılamaya başlayan Uruguay, vakaların yüzde 80'inden fazlasında CoronaVac kullandı. Pfizer-BioNTech aşısını yaşlılar, sağlık çalışanları ve diğer hastalıklar için ayırmıştır.

Sonuçlar, CoronaVac alan 712.000'den fazla ve yaklaşık 150.000 Pfizer olmak üzere yaklaşık 862.000 kişiye iki aşı uygulandıktan iki hafta sonra alınan sonuçlara dayanmaktadır. Sonuçlar, Pfizer aşısının enfeksiyonu önlemede yüzde 75, yoğun bakım ünitesine kabul gerektiren hastalıkları önlemede yüzde 99 ve ölümü önlemede yüzde 80 etkili olduğunu gösterdi.

Bakanlık, Uruguay'daki Pfizer alıcılarının daha yüksek risk kategorilerine girdiği için iki aşıyla elde edilen sonuçların doğrudan karşılaştırılabilir olmadığını söyledi. Diğer çalışmalar Pfizer'a çok daha iyi sonuçlar verdi. İsrail'de bugüne kadarki en büyük gerçek dünya Pfizer araştırması, bu ay Covid-19'a karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını söyledi. CoronaVac, bağışıklığı tetiklemek için inaktive edilmiş virüs kullanan geleneksel bir aşı türü iken, Pfizer ise RNA haberci teknolojisini kullanır.

3,5 milyon nüfuslu Uruguay, 25 Mayıs'a kadar hedef nüfusun yüzde 45,8'ine en az bir doz ve yüzde 28,29'a iki doz aşı vererek Amerika kıtasında Şili ve ABD'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Ülkede hiçbir zaman karantina uygulanmadı ve salgının ilk aylarında nispeten az vaka görüldü, ancak son haftalarda kişi başına günlük ölümlerde dünyaya öncülük etti.

Bakanlık, bazı verilerin henüz işlenmediği için sonuçların başlangıç seviyesinde olduğunu ve dikkatle yorumlanması gerektiğini söyledi.