COP26, Fosil Yakıt Sübvansiyonlarının Sona Ermesini Talep Ediyor

BM başkanı Antonio Guterres Perşembe günü yaptığı açıklamada, zirvenin yıkıcı ısınmayı durdurma hedefinde ilerleme kaydetmeye çalıştığını söyledi. Yaklaşık 200 ülkeden temsilciler, dünyayı Paris Anlaşması'nın sıcaklık artışını 1,5 ile 2 santigrat derece arasında sınırlama hedefi içinde tutmayı amaçlayan özenli görüşmeler için Glasgow'da bir araya geldi.

Ancak emisyonların hala artması ve dünyayı bu hedefin çok ötesinde bir ısınma yoluna sokan mevcut vaatlerle, müzakereciler sera gazlarını azaltmaktan halihazırda aşırı yüklü fırtınalar, sel ve kuraklıklarla karşı karşıya olan ülkelere mali yardıma kadar bir dizi konu üzerinde tartışıyorlardı.

COP26 iklim zirvesine konuşan Guterres, "Glasgow'daki duyurular cesaret verici - ancak yeterli olmaktan uzak" diyerek müzakerecileri "hızı artırmaya" çağırdı. “Fosil yakıt endüstrisi hala trilyonlarca sübvansiyon aldığında vaatler boş geliyor.”

COP26'nın ev sahibi başkanı olan İngiltere bakanı Alok Sharma, Cuma günü planlanan toplantının sona ermesinden önce bir anlaşmaya varmak için zamanın daraldığı konusunda uyardı. Delegelere daha fazla hırs göstermeleri için çağrıda bulunarak, “Önümüzde hâlâ devasa bir meydan okuma var” dedi.

“Oldukça çok şey başarıldı. Ancak hala çözülmemiş olan bu çok kritik sorunları sonuçlandırmaktan hala biraz uzaktayız.” Bu on yılda iklim eylemini hızlandırmak için ortak bir Çin-ABD anlaşmasını memnuniyetle karşıladı; uzmanlar, zirvenin başlarında görülen gerilimlerin görüşmeleri rayından çıkarabileceğine dair korkuları yatıştırması gerektiğini söyledi.

Elçiler John Kerry ve Xie Zhenhua tarafından açıklanan sürpriz deklarasyon, dünyanın en büyük iki yayıcısının “iklim krizinin ciddiyetini ve aciliyetini tanıdığını” ve diğer ayrıntılı eylemlere ışık tutmasa da metan sorunlarını azaltma gereğini söyledi.

Bilim uyarısı

2015 Paris Anlaşması, ulusların ısınmayı iki santigrat derecenin "çok altında" sınırlamaya ve kapsamlı emisyon kesintileri yoluyla daha güvenli bir 1.5C üst sınıra doğru çalışmaya söz verdiğini gördü.

Şimdiye kadarki 1,1 derecelik ısınma, aşırı hava koşullarını şimdiden büyütüyor ve dünya genelindeki toplulukları daha yoğun yangın ve kuraklık, yerinden edilme ve ciddi ekonomik sıkıntılara maruz bırakıyor.

Ancak BM, en güncel ulusal taahhütlerin bile Dünya'yı bu yüzyılda 2,7 derecelik bir ısınma rotasına soktuğunu söylüyor. 200'den fazla bilim insanı Perşembe günü zirveye açık bir mektup gönderdi ve ülkeleri küresel ısınmayı durdurmak için "acil, güçlü, hızlı, sürekli ve büyük ölçekli eylemler" almaya çağırdı.

Organizatörler Danimarka ve Kosta Rika'nın umduğu gibi, petrol ve gaz üretimini aşamalı olarak durdurmaya kararlı bir avuç ülke, fosil yakıtları sona erdirmeye yönelik küresel bir harekete ilham verecek. Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Dan Jorgensen, “Fosil çağı sona ermeli” dedi. "Fakat Taş Devri taş eksikliğinden bitmediği gibi, fosil devri de toprakta petrol kalmadığı için bitmeyecek. Hükümetler doğru olanı yapmaya karar verdiği için sona erecek.” Ancak, büyük yayıcılar girişimin bir parçası değildi.