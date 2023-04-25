Çöp Adam Peri Son Hamlesi ile Tamer’i Çaresiz Bırakacak!

Yeni bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Çöp Adam dizisinin başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan gibi iki başarılı isim performans sergiliyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana milyonları ekranlara kilitleyen Çöp Adam dizisi 26 Nisan Çarşamba akşamında yeni bölümünü ekranlarda yayınlanacak. Projenin yayınlanan fragmanına bakıldığı zaman Peri’nin davranışları dikkat çekti. Yaşanacak olan gelişmeler dizi hayranları arasında merak edildi. Tamer’i çaresiz bırakacak olan Peri’nin çözümü projenin yayınlandığı akşama damga vuracak.

17. bölümünü yayınlayarak büyük başarılar elde eden Çöp Adam dizisinin 18. bölümünde ise olaylar hızlı bir şekilde gelişecek. Yaşanılan durumlar ardından başta Peri olmak üzere Tamer karakteri herkesi şaşırtacak bir hamlede bulunacak. Diğer taraftan herkes otelde çocukları aramaya başlayacak. Peri ve Tamer ise bu sırada çocukların kaybolduklarını öğrendikleri zaman Berrin'in yanına gidecek ve detayları öğrenmek isteyecek. Berrin ve Ahu ise tüm bu karmaşanın üstüne otelden kovulmanın şokunu yaşayacak.

Yaşanan bu olayın ertesi gününde ise İpek karakteri Tamer'le konuşmak için sete gidecek ve Peri bu durumu öğrenecek. Harekete geçecek olan ve annesinin yerini öğrenmek isteyecek olan Peri kontrolü kaybederek gerçekten birine zarar vermeye başlayacak. Böyle bir ruh hali içerisinde annesi ile yüzleşmeye giden Peri kendisine yapılan tatsız bir sürpriz ile karşı karşıya gelecek. Artık kendisinden ümidi kesecek olan Tamer'den kendisini durdurmasını talep edecek Tamer ise Peri’nin önerdiği çözüm ile adeta çaresiz kalacak.

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenerek Deniz Madanoğlu tarafından kaleme alınan Çöp Adam dizisi her çarşamba akşamında yeni bölümlerini izleyici ile buluşturuyor. 18. yeni bölümü ile merak konusu olan Çöp Adam dizisinde Peri'nin söyledikleri ve Tamer'in çaresiz kalışı çok konuşulacak.