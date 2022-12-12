Çöp Adam Dizisi Star TV’yi Öne Çıkardı Ama Yalı Çapkını Onu Geçti!

Seyirci grubu Star TV ekranlarında kısa sürede ekrana veda eden pek çok projeyi biliyor ve daha önce yayınlanan dizileri hatırlıyor. Bugün gelinen noktada ise Yalı Çapkını ve daha sonra Çöp Adam dizilerinin iyi bir performans göstermesi de bu durumda seyirci grubu için önem taşıyor. Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi cuma akşamlarına damga vuran bir yapım olurken sezonun en başarılı dizisi olma yolunda da devam ediyor. Elde ettiği başarılar, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile milyonların kalbine girmiş durumda olan Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında buluşuyor. İzlenme oranlarında çok güçlü performanslar elde eden Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin bu performansı oldukça beğeniliyor.

Star TV Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesini ilk önce Çarşamba akşamlarında yayınlamış ve söz konusu dizi Çarşamba akşamlarında seyirci karşısına çıkmıştı. Daha sonra gün değişikliğine giden Gecenin Ucunda dizisi Çarşamba akşamından salı akşamına alınmış ve bir değişiklik yapılmıştı. Bu durum sonrasında Star TV yönetimi Gecenin Ucunda dizisinin gün değiştirmesi ardından istediği etkili çıkışı göremedi ve yine bir hayal kırıklığı durumu yaşandı.

Gün değişikliği yapılmasına rağmen etkili sonuçlar almayı başaramayan Gecenin Ucunda isimli dizi projesinin aksine Çöp Adam dizisi ise kendinden beklenen çıkışı gösterdi ve proje çok yüksek sonuçlar elde etti. Çöp Adam dizisi Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden birisi olma yolunda ilerliyor ve projenin oyuncu kadrosu seyirci grubunun dikkatini çekiyor. Son haftalarda reyting oranlarında yükseliş yaşayan Çöp Adam isimli dizi projesi büyük bir umut ışığı yakaladı ve bu durum yapımcının da dikkatini çekti. Çöp Adam dizisi 1. bölümüyle de ortalamanın üzerinde reyting oranları elde etmiş ve iyi bir başlangıcı imza atmıştı. Tüm izleyici grubunda 2. bölümü ile reyting oranlarını tekrardan yükseltmeyi başaran Çöp Adam dizisi dizi hayranlarının söz konusu yapımı ne kadar çok beğendiğini ortaya koyuyor. İkinci bölümünde de izlenme oranlarını arttırarak yoluna devam eden dizi bu durumda 1. bölümünde aldığı sonuçların bir tesadüf olmadığını herkese ispatlamış oldu.

Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesinin 2. yeni bölümü ile tüm kişiler kategorisinde 7 oldu, AB grubunda üçüncülük elde etti ve ABC1'de ise günü beşincilik ile tamamladı. 5’li reyting oranları elde ederek yeni sezonun ilk çıkış yapan dizilerinden birisi olarak anılmaya başlayan Çöp Adam dizisi sonraki bölümlerde elde edeceği sonuçlar ile merak ediliyor. nümüzdeki hafta dizinin yeni bölümü ile beraber bir miktar daha reyting artışı sağlanması durumunda izleyici grubu şaşırmayacak ve diziyi izlemeye devam edecek. Projede Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan ikilisinin güçlü uyumu projenin bu kadar çok beğenilmesinde etki sahibi oldu. İki ünlü oyuncunun ekran önündeki enerjisi dizi hayranlarının büyük beklentisini karşıladı ve bu durum da izlenme oranlarını olumlu anlamda bir katkı sağladı. Seyirci grubunun oyuncu kadrosu ve hikayeyi beğenmesiyle birlikte dizide yaşanan bu yükselişin devam edeceği düşünülüyor.