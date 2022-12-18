Çöp Adam Dizisi Senaryosu ile Şaşırttı!

Çarşamba akşamlarında Star TV ekranlarında yayınlanarak izleyecek karşına çıkan Çöp Adam dizisi ilk bölümü ile izleyici grubunun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Seyirci grubunu ilginç hikayesi ile etkileyen ve her yeni haftada bu durumun devam ettiren Çöp Adam isimli dizi projesi geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Kanaldan güçlü geri dönüşler sağlaması yönünde beklentiler yüksek ve Çöp Adam bunu başarabilecek bir dizi. Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın ekranda çok güçlü bir uyum sergilemesi oyuncu seçimine kadar iyi olduğunu da gözler önüne seren bir gelişme. Her geçen hafta projenin başarılı olduğu yönünde yapılan değerlendirmeler artıyor ve iki gün ismin enerjilerinin ne kadar yüksek olduğu yazılıyor.

Özellikle başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun sert sahnelerde sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ve seyirci grubuna duyguyu aktarması konusunda çok etkili sahneler ekranlarda yayınlanıyor. Sosyal medyada sıklıkla gündem olan başarılı oyuncu Elçin Sangu hissederek oynadığı yönünde çeşitli yorumlara konu oluyor. Elçin Sangu'nun yanı sıra Engin Altan Düzyatan da Tamer karakteri ile oyunculuk yeteneklerini sergiliyor ve her geçen hafta bu sayede diziye karşı gösterilen ilgi artış gösteriyor.

Şimdiye kadar 3 geride bırakan Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi 4. yeni bölümünü 21 Aralık Çarşamba akşamında yayınlayacak ve projenin elde ettiği izlenme oranları ortaya çıkacak. Seyirci grubu kanalın paylaşmış olduğu fragmanlara bakınca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bir grup izleyici Peri ile Tamer karakterlerinin ilişkisini sorguluyor ve durumun gerçekliğini araştırıyor. Özellikle Tamer'in zihin oyunları sonucunda seyirci grubu Peri’nin gerçek bir insan olamayabileceğini düşünüyor. Yaşanılan bütün olayların Tamer'in duygu dünyasının ürünleri olduğu yönünde bazı tahminler gerçekleşiyor.

Seyirci grubu bu düşünceler ile zihinlerini yoruyor ve bu durumda hikayenin gerçeklikten uzaklaşabileceğini gösteriyor. Peri’nin aslında Tamer karakterinin bilinçaltının bir ürünü olabileceği düşüncesine kapılan seyirci grubu durumun gerçekliğini merak ediyor. Diğer taraftan Peri karakterine bakan seyirci grubu onun Tamer’e ne kadar çok benzediğini düşünüyor. Peri gibi özgürlüğü arzulayan Tamer kendisini bir kafesin içine hapsetmesi sebebiyle Peri karakterini kendisi yaratmış olabilir.

Senaryo dinamiği ve hikayesi yönünden çok farklı olan Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi sıra dışı bir yapım olması sebebiyle seyirci grubundan da farklı öngörüler topluyor. Çöp Adam dizisinin sonunda ne çıkacağı bilinmiyor fakat projenin bu sezon yayınlanan diziler arasında oldukça farklı olduğu bir gerçek. Pek çok seyirci Çöp Adam isimli dizi projesinin sonraki bölümünde neler olacağını ve hangi olayların yaşanacağını merak ederek çeşitli araştırmalar gerçekleşiyor. Yepyeni bir dünya olan Yalı Çapkını dizisinin her yeni bölümünde seyirci grubunu yeni olaylar bekliyor ve sonraki bölümlerde izlenme oranlarının artmasına yönelik beklentiler bulunuyor. Yine her yeni bölüm öncesinde seyirci grubu çeşitli tahminlerde bulunurken bazıları gerçekleşiyor ve bazıları ise doğru çıkmıyor.