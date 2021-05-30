Çoğu Kişi Bu Yardımı Bilmiyor! Gelir Şartı Aranmıyor Başvuranlara 3000 Bin Lira Maddi Destek Veriliyor

Devlet tarafından koşullar açıklandı. Şartları sağlayan binlerce anneye 3000 Türk lirası nakit desteği yatacak! Ayrıntılar haberimizde.

Sosyal bir devlet olmanın gereksinimlerini yerine getirmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından her ay milyonlarca aileye destek ödemeleri yapılıyor. Bu destek ödemelerinden anneler de yararlanabiliyor. Başvuran anneler karşılıksız olarak devletten her ay düzenli olarak 3 bin Türk lirası alabilirler! Fakat çoğu anne bu durumu bilmediği için bu devlet desteğinden yararlanamıyor.

Bebeği olan ve çalışan anneler devletin verdiği destekten şartsız koşulsuz şekilde faydalanabilirler. Evde çocuğuna bakacak kimsesi olmayan annelere sunulan bu destekle, anne hem çalışma hayatına devam edebiliyor hem de ev ekonomisine destek oluyor.

Korona virüs salgını kapsamında ülkemizde ve dünya da birçok ek tedbir alındı. Eğitim faaliyetlerine de bu tedbirler kapsamında ara verildi. Birçok çocuk uzun süre boyunca örgün eğitimden ve sınıflardan uzak kaldı. Çalışan anneler de çocuklarını okula gönderemeyince ne yapacaklarını bilemediler. Özellikle de okul öncesi çocuğu olan çalışan anneler bu zorlu pandemi sürecinde evde kalmak zorunda kaldılar. İşlerini bırakamayan anneler de çareyi bakıcı da buldular. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafındansa tam bu noktada annelere destek geliyor. Hem sigortalı çalışan sayısını hem kadın istihdamını attırmak SGK tarafından eğitimli bakıcı projesi teşvik ediliyor. Çalışan annelere her ay düzenli olarak 300 Euro yani 2 bin 800 Türk lirasına yakın bakıcı desteği sunuluyor.

Korona virüs döneminde bakıcı ihtiyacı duyan aileler içinde devlet destekleri başladı.

HER AY DÜZENLİ ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başlatılan bu proje kapsamında her sigortalı çalışan sayısı hem de kadın istihdamının sayısı arttırmak isteniyor. Böylece çalışan annelere aylık düzenli olarak 300 Euro destek ödemesi veriliyor.

Özel gereksinimli çocuğu olan annelere verilen aylık destek ücreti ise 350 Euro. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını açıkladı. Bu yıl için destek ödemelerinin 300 Euro bandından 325 Euro’ya yükselmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen eğitimci çocuk bakıcılarının teşviki ve kadın istihdamın desteklenmesi projesindense annelerin yararlanabilmeleri için Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet ediyor olmaları gerekmekte. Bu destekten yararlanmak için annenin SSK (4A) olması ve çocuğunun başvuru tarihi itibariyle 0 ila 2 yaş arasında olması gerekiyor.

Proje kapsamında bakıcı İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da MEB onaylı sertifika kurslarından birinden bakıcılık belgesi almış olmalı. Anneler çocuk 36 aylık olana kadar 32 ay boyunca bu destek ödemesinden yararlanabiliyor. Proje başvuruları ise e devlet üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlarımız e devlet şifreleri ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'www.sgk.org.tr' adresleri üzerinden başvuru yapabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Başvuru tarihi itibariyle annenin 0 ila 2 yaş arasında çocuğu olmalı

- SGK kayıtlarına göre proje döneminde anne, doğum izninde olmamalı

- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde anne çocuğu ile birlikte ikamet ediyor olmalı

- Çocukla aynı ev ikamet ediliyor olunmalı

- Bekar anneler için çocuğun velayeti annede olunmalı ve yine çocukla birlikte aynı konutta ikamet ediliyor olması gerekiyor

- Annenin bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olması gerekiyor

- Bakıcı, yukarıda belirtilen kurumlardan eğitimli bir çocuk bakıcı olmalı

- Bakıcı ücretini en az asgari ücret düzeyinde ödenmesi gerekiyor