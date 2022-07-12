Çoğu Demokrat, 2024'te Biden Dışında Birinin Aday Olmasını İstiyor

Yeni bir ankete göre, Demokratlara yanıt verenlerin yalnızca yüzde 26'sı Joe Biden'ın bir sonraki başkanlık seçimlerinde partinin adayı olmasını istiyor.

Pazartesi günü yayınlanan New York Times-Siena Koleji anketi de cumhurbaşkanının genel onay oranını yüzde 33 olarak gösterdi.

Ohio'daki Akron Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan David Cohen, rakamların Biden için "oldukça korkunç" olduğunu söyledi.

Cohen, Al Jazeera'ya “Bunu şekerle kaplamanın bir yolu yok” dedi. "Neredeyse kes, iyi değiller. Ve Biden Beyaz Saray, yalnızca olası yeniden seçim şansları konusunda değil, aynı zamanda sular altında olan Amerikan halkı ile şu anki konumu konusunda da çok endişeli.”

Anket, bir dizi ABD medya kuruluşunun birçok Demokrat yetkilinin Biden'ın 2024'te yeniden seçilmesini istemediğini bildirmesinin ardından geldi .

İktidardaki parti genellikle görevdeki avantajdan yararlanmaya çalıştığı için, oturan ABD başkanları nadiren rekabetçi ön seçimlerle karşılaşırlar.

Ancak artan enflasyon, küresel krizler ve ABD Yüksek Mahkemesi'nin anayasal olarak korunan kürtaj haklarını bozma yönündeki son kararının ortasında , anket Demokratların yüzde 64'ünün partinin 2024'te farklı bir aday göstermesi gerektiğini söylediğini ortaya koydu.

Bunların yüzde 33'ü, pozisyonlarının arkasındaki en önemli neden olarak başkanın yaşını gösterdi. Biden, 79 yaşında ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu. Yeniden seçilirse, Ocak 2025'te ikinci göreve başladığında 82 yaşında olacaktı.

Bu arada, aynı katılımcı grubunun yüzde 32'si, başkanın 2024'te yeniden aday gösterilmesini istememelerinin nedeninin iş performansının olduğunu söyledi.

Anket, ABD'de kayıtlı 849 seçmenle görüştü ve yüzde 4,1 hata payına sahip.

Biden ve üst düzey yardımcıları defalarca yeniden seçilmek için aday olmayı planladığını söylediler. Başkanın müttefikleri, artan gaz fiyatları ve küresel tedarik zinciri sorunları da dahil olmak üzere kontrolü dışındaki sorunları azaltmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor .

Cohen, Amerikalıların uğraştığı bazı krizlerden Biden sorumlu olmasa bile, insanların suçladığı ilk kişinin Başkan olduğunu söyledi. “Ekonomi iyi olduğunda kredi alırsınız. Ve ekonomi kötü olduğunda suçlanıyorsun, ”dedi El Cezire'ye.

Profesör, Biden için yapılan ankette sert bir bulguya dikkat çekti - genç seçmenler arasında sevilmeyenliği .

Pazartesi günkü ankette 18 ila 29 yaşındaki seçmenlerin katılımıyla cumhurbaşkanının onay notu yüzde 19'a düştü. Demokrat katılımcılar arasında aynı yaş grubundakilerin yüzde 94'ü, 2024'te farklı bir adayın partinin adayı olmasını istiyor.

Cohen, genç seçmenlerle ilgili olarak, "Bu Biden için gerçek bir sorun çünkü bu, Demokratik tabanın doğal bir parçası ve daha iyi yapması gerekiyor" dedi.

Anketin Biden için çizdiği genel karamsar tabloya rağmen, ABD başkanı için bir umut ışığı var: Seçmenler, selefi Donald Trump'a karşı olası bir seçim rövanşında onu - yüzde 44 ila 41 - tercih edecek .

Cohen, "Bu, Donald Trump'ın da son derece kusurlu bir aday olduğunu ve ülkenin çoğunluğunun Trump'la aynı yola tekrar girmek istemeyeceğini gösteriyor" dedi. "Donald Trump, Joe Biden'ın potansiyel bir ikinci dönemi kazanması için en iyi umut olabilir."