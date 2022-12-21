Çocuklu Ailelere Müjde PTT’den Nakit Ödemelerinizi Alabilirsiniz...

Çocuklu aileler için bütçe ayırdıklarını belirten, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk sayısına göre, her ay belirli miktarda ödeme yapacaklarını duyurdu. Bu destekten, kriterlere uygun, çocuk sahibi olan herkes yararlanabilecek.

Çocuk Sahibi Olanlara Destek Ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık, çocuklu ailelere yardımcı olmak amacıyla, her ay belirli miktarda çocuk destek ödemesi yapılacağını bildirdi. Çocuklu ailelere bir nebzede olsa, fayda sağlayabilmek adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yanık, destek programından daha fazla kişinin faydalanmasını hedefliyor. Bu destekten, Türk vatandaşı olmayanlar, 18 yaşını doldurmamış olanlar, muhtar, memur veya kamu görevlisi gibi belirli meslek alanlarında çalışanlar ve mavi kart sahibi olanlar faydalanamayacaklardır. Ayrıca Türkiye’de oturup, ikamet adresi yurtdışında olanlar ve yine yurt dışında çalışanlar da bu destekten yararlanamayacaklar. Kasım ayından itibaren yapılacak olan ödemeleri, PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Çocuk Sayısına Göre Nakit Desteği

Çocuklu ailelere, çocuk sayısına göre nakit desteği yapılacağını belirten bakan Derya Yanık, bu aileler için, destek paketi kapsamındaki 25 milyarlık bütçeye, 15 milyar daha ekleyerek, toplamda 40 milyarlık bir bütçeyi destek için ayırdıklarını duyurdu. Çocuk sayısına göre hane başına ödenecek miktar ise şu şekilde;

1 veya 2 çocuklu ailelere 350 TL

3 çocuklu ailelere 450 TL

4 çocuklu ailelere 550 TL

5 ve daha fazla çocuklu ailelere ise 650 TL ödeme yapılacaktır. Diğer aile destek paketi ile birlikte toplamda hane başına düşen 450-600 lira olan destek, 850-1250 liraya kadar yükselecektir. Örneğin tek çocuklu bir aile 850 lira aile destek paketinden yararlanırken, 350 lirada çocuk desteği için alarak, toplamda 1200 lira ödemeden faydalanacaklar.