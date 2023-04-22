Çocuklu Aileler İçin Yeni Yardım Kolları Oluşturuldu, Ödemeler Zamlı Olarak Yatırıldı

Devlet, zor durumda olan ailelere destek olmak amacıyla her yıl düzenli olarak ödemeler yapıyor. Bu yıl yapılan ödemeler ise geçtiğimiz yıla göre artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu aileleri desteklemek için yeni yardım kolları oluşturduğunu duyurdu. Buna göre, çocuk başına 3.708 TL ödeme yapılacak.

Bu destekler, özellikle anne adaylarının doğum sürecinde başlayarak ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. SED yardım ödemesi, her ay onlarca kişiye düzenli olarak ulaştırılıyor. Ancak, bu desteklerden yararlanmak için belirli başvuru şartlarına uyulması gerekiyor.

Okul öncesi dönemde yatacak destek ödemeleri 2.059 TL'yi görürken, ilköğretim öğrencileri için 3.090 TL, ortaöğretim öğrencileri için ise 3.708 TL ödeme yapılacak. Bunun yanı sıra, kırtasiye desteği gibi ek ödemeler de yapılabiliyor.

Çocuklu ailelere ödenen Çocuk Destek Bileşeni, hanede yaşayan çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Buna göre, 1-2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL, 4 çocuklu ailelere 550 TL ve 5 ve üzeri çocuklu ailelere 650 TL ödeme yapılacak.

Anne adaylarına ise sigorta girişi olup olmaması fark etmeksizin doğum desteği yapılıyor. Toplamda 1.300 TL olarak hesaba yatırılan bu destek tutarı, çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor. Tek çocuk için 300 TL, iki çocuk için 400 TL ve 3 ve daha fazla çocuk için 600 TL ödeme yapılacak.

Devletin çocuklu ailelere yönelik bu destekleri, ailelerin maddi açıdan daha rahat bir yaşam sürdürmelerini sağlayacak. Ancak, bu desteklerden yararlanmak isteyen ailelerin başvuru şartlarına uygun olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.