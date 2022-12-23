Çocuk ve Gençler için Dijital Birikim Kumbarası Uygulaması Üretildi!

Çocukların daha kaliteli ve biriktirme odaklı bir yaşama adım atabilmelerini sağlayan Manibux uygulaması özelliklerini yeniledi. 8 ve 18 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri hedef olarak dijital anlamda harçlıklarına biriktirebilmeleri için geliştirilmiş olan bu uygulama dijital kumbara adı altında faaliyetlerine sunuyor. Dün yapılan bir yenilik ile beraber etkinlik sırasında uygulamanın daha avantajlı hale getirilebilmesi için farklı özellikler eklendi. Dijital ortamda çocukların harçlıklarını daha rahat biriktirebilmelerini ve ekonomik olarak yetişkinlik sürecinde daha tasarruflu bir geleceğe adım atabilmelerini sağlayabilmek için kazançlarını bağışlayabilecekleri, ebeveynlerine ya da akrabalarından harçlık isteyebilecekleri bir aşamaya gelindi.

Manibux Uygulamasından Kimler Faydalanabilir?

Dijital kumbara olarak adlandırılan bu uygulama 21 Aralık tarihinde yapılan bir etkinlik sonrasında yenilendiğini duyurdu. “Küresel anlamda birikim yapmak ve tasarruf etmek her bilinçli bireyin hakkıdır” ana fikri ile 8 ve 18 yaş aralığındaki çocuklar hedefe alındı. İlk kez dijital harçlık uygulaması fırsatı sunan Manibux dijital kumbara özelliği ile yepyeni bir süreci başlatıyor. Finansal kazançlarını yönetebilmeyi sağlarken birikim yapmayı sevdirecek eğlenceli uygulamalarla bunu daha temellendirilmiş bir davranışa dönüştürmek hedefleniyor. Anne ve babaların çocuklara harçlık olarak sundukları fiziki paralara daha çok dijital ortamda oyunlaştırarak tasarruf bilincinin kazandırılması hedefleniyor. Hedefte 18 milyon çocuğa ulaşmak yer alıyor.

Manibux Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

Uygulamanın özellikleri de oldukça ilginç. Çocuklar burada parasını biriktirebiliyor. İstediğinde harcayabiliyor ya da belirli kurumlara bağışlayabiliyor. Bu konuda platformun kurucusu olan Canan Bayrak: “Çocuklara eşit fırsatlar sunulduğu andan itibaren kendi bütçelerini ayarlayabileceklerine inanmaktayım. Hem anne babaları hem de çocuklara finansal sorumluluk ve okul yazarlık konusundaki bilincini arttırabilmek için uygulamanın özelliklerini yeniledik” dedi.

Hayır Kurumlarına Bağış Yapılabiliyor!

Yenilenen özellikler arasında çocuk kendine bir hedef koyarak para biriktirmeye başlayabiliyor. İstediğinde uygulama içerisinden anneye de babasından ek harçlık talep edebiliyor. Bunun için ise yeni görevler yapması gerekiyor. Harçlıklarını biriktirirken öte yandan sivil toplum kuruluşlarına da bağış yapabiliyor. Günün herhangi bir zamanı 7/24 harçlık transferi yapılabiliyor.