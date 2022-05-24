Çocuk Sahibi Ailelerin Devletin Bu Yardımlarından Haberi Yok! Anında Para Ödemesi Alabiliyorsunuz! Sosyal devlet uygulamalarının yerine getirilmesi hususunda en önemli bakanlıkların başında yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'de bebek sahibi pek çok vatandaş açısından destek ve yardım programları oluşturan kurumların başında geliyor. Yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdüren bakanlık, engellilerden kadınlara, terör mağdurlarından afetzedelere kalanlardan öğrencilere kadar pek çok kesim açısından önemli projelere imza atmaya devam ediyor. İşte karşınızda Aile ve Sosyal hizmetlere Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardımların bazıları...

Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Faydalanılır?

5 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dünyaya canlı bir şekilde gelen bütün Türk vatandaşı bebekler ile mavi kart sahipleri açısından verilen bir yardımdır. Doğum yardımından faydalanabilmek amacıyla direkt şeyle başvuru işlemlerinin yapılması gerekir. Söz konusu yardım tutarları ise 1 çocukta 300 TL, 2. çocukta 400 TL ve 3. çocukta ve daha sonraki çocukları alacak şekilde hesaplanır.

Çoklu Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Faydalanır?

Çoklu don ile dünyaya gelmiş 0 ile 2 yaş aralığında bulunan çocuklar için ihtiyaç sahibi haneler açısından verilmekte olan bir destektir. Söz konusu bu yardım, çocukların öz bakım ihtiyaçlarının giderilmesi ile beslenmelerine yönelik verilen bir yardımdır ve 215 TL olarak hesaplanmıştır.

Yetim ve Öksüz Yardımı Nedir, Nasıl Faydalanılır?

İhtiyaç sahibi olan annesi ve babası veya Her ikisi de hayatını kaybetmiş olan çocuklar için verilen bir nakit yardımıdır. 2022'de 300 TL olarak ödeniyor.