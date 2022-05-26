Bu Haber Öğrenci Evladı Olan Aileler İçin Geliyor! Çocuk Başına 1.600 TL Banka Hesaplarına Yollanmaya Başladı: Son Başvuru 31 Mayıs’ta Alınacak. Öğrenci evladı bulunan ve çocuklarının eğitim masraflarına yetişememeye başlayan tüm ailelere iyi haberi vermeye geldik. Devletten çocuk yardımı ve öğrenci yardımı gibi birçok farklı yardım geliyor. Hem de bu tür ödemeler çocuk başına 1600 lira şekline hesaplara aktarılıyor. Başvuru gerçekleştiren aileler her çocuk için bu ödemeden yararlanabilmektedir.

Çocuğu olan aileler açısından yaşam olanakları her zaman biraz daha zor ve meşakkatli halde olur. Çünkü yalnızca geçinme değil evdeki çocukların eğitim masrafları da ailelere ağır gelmeye başlar. Bilhassa Ocak ayından bu yana süren hayat pahalılaşma durumu sebebiyle herkes artık ay sonunu getirmekte büyük zorluk çekiyor diyebiliriz.

Fakat devlet bu konuda ailelere yardım etmeyi sürdürüyor. Eğitim görmeye devam eden yani öğrenci unvanına sahip haldeki bireyler için müjdeli bir haber gelmiş oldu. Ayrıca kademe de fark etmemiş oluyor. Yedi yaştan yirmi beş yaşa değin öğrenci evladı olan aileler çocuk başına 1600 TL ödeme alacak. Devletin yardımlarını almakta olan her aile daha kolay geçim yapabiliyor.

Bu Destekten Kimler Faydalanabilecek?

Mayıs ayında SED ödemeleri başlamış oldu. Dar gelirle geçinen ailelerin çocuklarına yapılan SED ödemeleri Mayıs ayında başlamış oldu. Öğrenciler bu yardımdan faydalanabilecek ve eğitimlerini daha konforlu bir şekilde alabilmiş olacaklar.