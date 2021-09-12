Son Dakika yeni bir ödeme haberi geldi. Çocuk Başına, 1.250 TL ve Üzerinde Ödeme Yatıyor, PTT, Kamu Bankaları Başlattı, Okul ve Kırtasiye İhtiyaçları Dert Değil. Okullar açıldıktan sonra okul ve özellikle kırtasiye ihtiyacı olan kişilere, devlet sahip çıkıyor. İhtiyaç sahibi olan tüm ailelere en az 1.250 TL ödeme yapılacağı kararlaştırıldı.

1.250 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler ile ilgili bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklama ile birlikte, çocuk başına 1.250 TL ödeme yapılacağı kararlaştırıldı. Maddi durumu kötü olan, ihtiyaç sahibi olan ve sosyal yardımlaşma alan tüm ailelerin çocuklarına bu yardımlar yapılmaktadır. Okul ihtiyaçları için ve kırtasiye masrafları için 1.250 TL ödeme alabileceksiniz. PTT üzerinden ve kamu bankalarından verilecek bu ödemeler için, başvuru yapmanız gerekiyor.

Çocukların Okul İhtiyaçları için 1.250 TL Ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yapmış olduğu açıklama ile birlikte, her çocuk için 1.250 TL'ye kadar SED ödemesi yapılacağını duyurdu. SED ödemesi alarak, okul ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Eylül ayından itibaren tekrar başlayan bu ödemeleri alabilmeniz için gerçekten ihtiyaç sahibi olmanız gerekmektedir. Bu ay için sadece okul ihtiyaçlarına verilecek 170 milyon TL'ye kadar bir ödenek hazırlandı. Bu para ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. 15 Eylül itibariyle başvuru yapan ve onay alan kişiler, bu paraları PTT üzerinden veya Kamu bankaları üzerinden kendi hesaplarından alabileceklerdir.

Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan duyuru ile birlikte, SED yardımlarına nasıl başvuru yapılacağı da merak konusu oldu. SED başvurusu yapmak istiyorsanız il ve ilçelerdeki Sosyal hizmet müdürlüklerine, sosyal yardımlaşma müdürlüklerine başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapacağınız zaman sizlerden bazı belgeler isteyeceklerdir.

SED başvurusu için başvuru evrakları; Dilekçe, TC Kimlik Kartı, Sağlık Raporu (İstenmesi durumunda). Bu evraklar ile birlikte, hemen başvurunuzu yapabilir ve 1.250 TL'ye kadar SED ödemesi ve diğer yardımlardan faydalanabilirsiniz. 1.250 TL'ye kadar verilecek bu yardımlar haricinde okula giden öğrencilerin diğer masrafları içinde aylık sosyal yardımlar alabilirsiniz.