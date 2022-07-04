“Çocuğunu Doğurduktan 12 Yıl Sonra Erkek Arkadaşımla Tanıştım”

Jessica Share, bir aile kurmak için bir sperm bankasından sperm satın aldığında, on yıldan uzun bir süre sonra bağışçıyla buluşacağını ve ona güçlü bir cazibe duyacağını asla hayal etmedi. 2005 Yılında, en büyük kızım doğduğunda, tanıştığım ilk lezbiyen ebeveyn oldum. Burası Amerikan Midwest'iydi ve çocuklarla ilgili duyduğum tek lezbiyenler genellikle onları daha önce heteroseksüel bir ilişkide doğurmuştu. Ancak kız arkadaşım ve ben sıfırdan başlamak zorunda kaldık.

Tanıştığımızdan beri birlikte çocuk sahibi olmayı hayal ediyorduk. Dörde karar verdik ve birlikte isimlerini seçtik. Bir sonraki adım daha zordu. Kız arkadaşım kayınbiraderinin yardım edebileceğini söyledi. Kabul ediciydi, ama üniversitemdeki hukuk fakültesi tarafından sunulan eşcinsel ve lezbiyen yasal haklar kursuna katıldım ve bilinen bir bağışçı fikrinden çabucak vazgeçtim. Mahkemelerin onlara velayet hakkı verdiği ve sperm armağanlarını ebeveynlik eylemi olarak nitelendirdiği biliniyordu. Doğum anneleri öldüğünde, çocuklar zorlukla tanıdıkları erkeklerle birlikte yerleştirilmek üzere evlerinden çıkarıldı. Neyse ki, doğrudan evimize gönderilen bir sperm bankası keşfettik, burada isimsiz bağışçılar, yaratmalarına yardım ettikleri çocukların velayetini istemelerini yasal olarak yasaklayan evrakları imzaladılar.

Evde doktora tezi yazdığım için ilk bebeği ben taşırdım. Bağışçıyı ortağımla eşleştirdik - şu ana kadar karım olan - edebiyat eğitimi almış, dalgalı kahverengi saçlı ve sporu seven ortalama boy ve kiloda birini seçtik.

Bağışçı mesleğini yazar, müzisyen ve taksi şoförü olarak listeledi. Eşim ve ben romantik bir şekilde masa başı iş bulmayı reddettiğini hayal ettik, bunun yerine taksisinde alacağı hikayelerini toplayarak Büyük Amerikan Romanını yazmaya hazırlandık.

Bağışçı hakkında çok az ek bilgi vardı, ancak bağışçıların tamamladığı temel sağlık geçmişi, sıradan bir erkek arkadaşımızdan elde edebileceğimizden çok daha fazlasını bildiğimize dair güvence verdi. Hiç resim görmedik.

Evde hamile kalmak büyüleyiciydi - ciddiye aldığım bir ev bilimi deneyi. Alıcılara verilen sperm, nadiren bir dudak kremi kapağının yarısını kaplar ve gece boyunca nakliye iade etiketi olan 3 metrelik bir sıvı azot tankına yerleştirilir. Önce tezgahın üzerine oturan ve daha sonra eldeki vücut sıcaklığına ısınan küçük plastik şişeyi çıkarmak için eldivenler gereklidir. Yerel eczacı döllemek için kullanmak için küçük bir şırınga sağlayabilir. Donmuş olan şeyler taze meslektaşları kadar sağlam olmadığından, canlanan spermler sadece bir gün yaşar. Eğer bir yumurta onları beklemiyorsa ölürler.